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13.07.2021 23:46
Рубрика: Общество

Ученые назвали пять продуктов, которые лучше не есть после 50 лет

Текст: Андрей Васильев
50 лет - это важная веха в жизни человека, которая может привести к серьезным изменениям в здоровье и самочувствии. В то время как для некоторых людей это может вызвать тягу к здоровому образу жизни, для многих других это может означать, что оставаться в форме им будет труднее, чем когда-либо прежде. Вот почему сейчас так важно сделать свое здоровье главным приоритетом, начиная с того, что вы едите, отмечает портал eatthis.com, приводя мнение известных диетологов, рассказавших, какие продукты нельзя есть после 50 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хотя некоторые мясные деликатесы могут быть названы низкокалорийными, например, жареная индейка, это не означает, что они являются здоровой пищей. "Мясные деликатесы подвергаются интенсивной обработке и, как правило, содержат много натрия и консервантов, - уточняет Меган Вонг, диетолог, член американской ассоциации здорового питания AlgaeCal. - Людям с высоким кровяным давлением или подверженным риску его развития не требуется дополнительный натрий в своем рационе. Избыток натрия вызывает задержку жидкости, увеличивая объем крови, что может привести к повышению кровяного давления". По его словам, консерванты, содержащиеся в мясных деликатесах, могут быть связаны с повышенным риском рака кишечника и брюшной полости.

Фото: iStock
Диетолог рассказала о пользе сала

Если вы хотите улучшить свое здоровье после 50 лет, возможно, вы захотите пересмотреть употребление десертов с высоким содержанием сахара, которые стали частью рациона для многих людей, пояснила американский диетолог Мелисса Митри. По ее словам, печенье, конфеты и другая выпечка содержат много добавленных сахаров, что увеличивает риск таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Эти продукты также способствуют увеличению веса.

Такие продукты, как хот-доги, колбаса и бекон, с высоким содержанием насыщенных жиров, натрия и вызывающих рак ингредиентов, таких как нитраты, объясняет Митри, имеют мало пищевой ценности. Учитывая, что многие в возрасте старше 50 лет страдают гипертонией, заболеванием, которое усугубляется диетами с высоким содержанием жиров и натрия, лучше оставить эти продукты на полке.

Жареные продукты не совсем полезны, но эксперты говорят, что есть их особенно вредно тем, кому за 50. Жареная пища с высоким содержанием насыщенных жиров способствует сердечным заболеваниям, особенно с возрастом. Они также содержат много калорий, что увеличивает риск набора веса.

Наконец, отказ от газировки, обладающей высоким содержанием сахара и низкой пищевой ценностью, - простая задача для любого, кто хочет улучшить свое здоровье. Диетологи отмечают, что с возрастом люди, как правило, имеют меньший аппетит, поэтому во время еды им крайне важно сосредоточиться на продуктах, богатых питательными веществами, вместо того чтобы тратить свой аппетит на "пустые" калории, которые содержатся в сладких газированных напитках. "Газировка ​​также может вызывать или усугублять хронические заболевания, которые становятся все более распространенными с возрастом, включая диабет 2-го типа, болезни сердца и слабоумие, - объясняет Меган Вонг. - Темные газированные напитки еще более проблематичны, потому что фосфорная кислота вызывает вымывание кальция из костей, увеличивая риск остеопороза и переломов".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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