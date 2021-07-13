Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 страдают от последствий

Американские ученые подсчитали, сколько длится негативное воздействие коронавируса на организм в рамках масштабного исследования DETECT.

Специалисты выяснили, что негативные эффекты отмечаются у зараженных в среднем в течение двух-трех месяцев. Исследование проводилось на основе информации, которая поступает с гаджетов участников.

Среди 234 человек, сообщивших о симптомах и получивших положительный тест, была отмечена разница, как и между теми, кто испытывал симптомы, но сдал отрицательный тест. Тем, у кого был подтвержденный коронавирус с симптомами в среднем потребовалось гораздо большие времени, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Так, у пациентов через 9-15 дней после начала заболевания наблюдалась преходящая брадикардия - замедление частоты сердечных сокращений. Также были отмечены в длительном периоде времени усталость, потеря обоняния и вкуса, затруднения дыхания, слабость в мышцах, депрессия.

Как полагают ученые, различные варианты реакции и последствий могут отражать уровень заражения и дисфункции вегетативной нервной системы.