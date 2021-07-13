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13.07.2021 18:04
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, распространяют ли COVID-19 бессимптомные носители

Текст: Евгения Думанская
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Американские эпидемиологи из Университета Нотр-Дам выяснили, как распространяют коронавирус три группы больных: те, у кого есть симптомы, бессимптомные и пресимптоматические - те, у кого признаки появились уже после получения положительного теста.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В исследовании, представленном на сервисе препубликаций MedRxiv.org говорится, что доля больных без симптомов составляет не менее 30% от всех случаев, однако до сих пор было неясно, какой вклад они вносят в распространение инфекции.

Специалисты провели исследование в Университете Среднего Запада с участием примерно 13 тысяч студентов. Осенью 2020 года студенты начали возвращаться в университет, где администрация приняла меры по противодействию коронавирусу. Это массовое тестирование, отслеживание контактов, изоляция заболевших и карантин для "контактных".

Студентов диагностировали с помощью экспресс-тестов, положительные результаты потом подтверждались ПЦР-тестами. Студентов с симптомами, положительными тестами или контактировавших с больными помещали под карантин на две недели. Его прекращали, если на четвертый и седьмой день тесты оказывались отрицательными.

Всего во время исследования выявили около 1600 случаев коронавируса. Примерно треть из них составили те, у кого не было симптомов. При этом, как выяснилось, бессимптомные носители почти так же опасны, как и те, у кого есть симптомы - для первых коэффициент передачи составил 20%, а для вторых - 30%.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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После заражения у больных с симптомами в течение четырех дней был самый высокий коэффициент, спустя семь дней он снижался во всех категориях, через 14 дней после контакта с вирусом у симптоматических пациентов он составлял 25%, а у тех, кто не столкнулся с симптомами - 19%.

Наблюдение за теми, кто на момент получения положительного теста не имел симптомов, а потом столкнулся с ними, помогли понять, в какое время они появляются. Так, потеря обоняния и вкуса в среднем проявлялась через четыре дня после положительного результата, а головная боль, кашель и заложенность носа - на пятый день.

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