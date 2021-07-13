Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович

Известный советский, российский режиссер и сценарист, бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер в больнице имени Бахрушиных на 77-м году жизни.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник. "Да, действительно умер", - заявил инсайдер. Как уточнено, Стефанович находился в реанимации. Официальная причина смерти пока не названа.

Перед тем в СМИ появилась информация, что режиссер болен коронавирусом, но Стефанович это опроверг.

Александр Стефанович родился в 1944 году в Ленинграде. С 1970 года работал режиссером на "Мосфильме". Дебют в кино - лента "Вид на жительство". Далее - сатирическая комедия с Папановым, Быковым и Куравлёвым "Душа", "Начни сначала" с Андреем Макаревичем, "Осенний блюз".

Стефанович привел в большое кино Макаревича и "Машину времени", Софию Ротару, Александра Розенбаума, Давида Тухманова.

В 1974-м он как режиссер поставил первый отечественный киномюзикл "Дорогой мальчик", являлся создателем сценического образа Аллы Пугачевой, на которой в 1977 году женился. Брак артистов распался в 1981-м.

До будущей Примадонны Стефонович был женат на актрисе Наталии Богуновой, известной ролью Светланы Афанасьевны, жена Ганжи в комедии "Большая перемена".