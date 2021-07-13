Утверждены 30 наборов цифровых компетенций для выпускников вузов

В рамках проекта "Кадры для цифровой экономики" отраслевые рабочие группы на базе университета Иннополис утвердили 30 наборов цифровых компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов. Об этом сообщает в пресс-релизе Минцифры.

Компетенции включат в новые программы высшего образования. После точечной апробации новые образовательные программы будут масштабированы на ведущие вузы страны.

"Содержание образовательных программ адаптируется под запросы рынка труда и конкретных работодателей. Компетенции, которые раньше не являлись ключевыми, сегодня стали необходимыми для квалифицированных и востребованных специалистов. Например, будущие технологи химической промышленности должны уметь работать с базами данных и цифровыми моделями технологических объектов. Рынок также ожидает, что выпускники будут владеть системами управления цифровым производством и принципами составления документации по цифровым проектам", - сообщила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Отбор компетенций осуществлялся с помощью рабочих группы, куда вошли представители IT-компаний и руководящий состав федеральных министерств и ведущих вузов страны, федеральных учебно-методических объединений и советов по профессиональным квалификациям. Результаты работы позволили сформировать список профессиональных компетенций и социально-личностных качеств, необходимых выпускнику для трудоустройства по своей специальности.