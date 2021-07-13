В Абхазии из-за COVID-19 ввели новые ограничения

В Абхазии из-за ухудшения эпидобстановки вступили в силу новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции.

С 12 июля приостановили работу театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, образовательные учреждения. Ранее президент республику запретил массовые мероприятия в закрытых помещениях, в том числе свадьбы и поминки.

За сутки в Абхазии еще пять человек скончались от COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились почти 19 тысяч человек. Вакцинация населения началась 12 мая, однако 8 июля запись на прививки была приостановлена, пишет "Интерфакс".

Россиянам для поездки в Абхазию ПЦР-тест не нужен.