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13.07.2021 06:17
Рубрика: В мире

В Абхазии из-за COVID-19 ввели новые ограничения

В Абхазии из-за ухудшения эпидобстановки вступили в силу новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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С 12 июля приостановили работу театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, образовательные учреждения. Ранее президент республику запретил массовые мероприятия в закрытых помещениях, в том числе свадьбы и поминки.

За сутки в Абхазии еще пять человек скончались от COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились почти 19 тысяч человек. Вакцинация населения началась 12 мая, однако 8 июля запись на прививки была приостановлена, пишет "Интерфакс".

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В мире экс-СССР Абхазия Пандемия коронавируса COVID-19

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