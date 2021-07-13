В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов

В результате авиаудара афганских вооруженных сил был ликвидирован один из главарей движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минобороны страны.

"Азиз Рахман, также известный как Азифа, высокопоставленный командующий "Талибана", был убит сегодня в результате авиаудара, проведенного ВВС Афганистана в провинции Лагман", - заявили в военном ведомстве Афганистана.

В ведомстве уточняют, что Рахман был причастен ко многим террористическим атакам против мирного населения.

Напомним, что днем ранее афганские власти заявили о ликвидации главы службы разведки талибов Кари Шагаси.