В Cyberpunk 2077 запретят играть без установки обновлений

Польская студия CD Projekt RED в ближайшее время выпустит крупное обновление популярной игры Cyberpunk 2077, в котором игрокам запретят запускать игру без установки последних обновлений. Информация об этом появилась на популярном англоязычном форуме Reddit.

Как выяснил один из пользователей, грядущее обновление весит порядка 38 Гб множества исправлений и улучшений. Пока ограничения появятся только в магазине Epic Games Store, но, вполне возможно, поиграть без обновлений не получится и в других цифровых магазинах - Steam и GOG.

Кроме того, в грядущем обновлении пропали упоминания о дополнениях для игры. В июне польская студия выпустила крупный апдейт, который устраняет ошибки, связанные с поведением персонажей, физикой и сюжетными заданиями.