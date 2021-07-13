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13.07.2021 11:37
Рубрика: Экономика

В ГД внесли законопроект об ограничении плавающей ставки по кредитам

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, который направлен против рисков, связанных с изменением ставок по кредитам.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Авторами выступили глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и зампред Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Фото: iStock
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Согласно поправкам, запрещается применять плавающую процентную ставку по потребительским кредитам, выданным на срок до одного года или свыше 20 лет. В случае принятия проекта правило будет действовать с 1 апреля 2022 года.

Комментируя инициативу, Николай Журавлев обратил внимание на то, что чем больше срок кредита, тем выше процентный риск при одном и том же постоянном изменении ставки. Например, если процентная ставка по 15-летнему кредиту изменится с семи до девяти процентов, то ежемесячный платеж возрастет на 13 процентов, а суммарная переплата увеличится на 34 процента. Он также отметил, что запрет, который касается кредитов сроком менее года, позволит не усложнять условия кредитования в силу дополнительных требований по информированию заемщиков.

При этом для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с плавающими ставки допустимы, считают авторы. В связи с этим кредиты с переменными ставками, согласно поправкам , разрешено выдавать без ограничений в случае, если сумма предоставленного потребительского кредита превосходит максимальный размер займа, установленный кабмином по согласованию с Центробанком.

Документ разработан во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в банковской сфере.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор считает полный запрет плавающих ставок не лучшим решением, и предложила вариант регулирования, который зависит от размера кредита и "классификации" заемщика.

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