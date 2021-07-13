В ГИС ЖКХ появятся новые для жителей функции

Голосовать через мобильное приложение, оплачивать счета за коммунальные услуги с использованием системы быстрых платежей, проверять качество ремонта или заказывать дополнительные услуги в управляющей компании смогут в будущем владельцы квартир с помощью Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя.

Правительство утвердило план модернизации ГИС ЖКХ. Предполагается, что в будущем в системе появятся новые, удобные для жителей, функции. Сейчас, уточняют в Минстрое, пользователь системы может через нее передавать показания приборов учета, проверять начисления за ЖКУ, оплатить счета картами любого банка, найти сведения о стоимости услуг по управлению и содержанию дома. Можно также проверить, есть ли лицензия у управляющей компании, получить сведения о своем доме, его техническом состоянии, посмотреть результаты состоявшихся общих собраний собственников. В системе зарегистрировано более 4 млн уникальных пользователей, прирост за 2020 год - более 400 тысяч человек, сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Предполагается разработать мобильное приложение на базе платформы, а также интегрировать ее с другими региональными и муниципальными информационными системами и порталом госуслуг. Это оптимизирует размещение информации в системе и исключит дублирование данных, подчеркивают в Минстрое.

У ГИС ЖКХ появится новый оператор - специально созданное акционерное общество "Оператор информационной системы". Нынешний оператор - "Почта России" - должен передать ему систему в октябре нынешнего года.