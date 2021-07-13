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13.07.2021 12:12
Рубрика: В мире

В Греции всех медиков и военных обяжут пройти вакцинацию

Текст: Юрий Когалов

Власти Греции приняли решение обязать всех медицинских работников пройти вакцинацию от коронавируса. Как передает агентство EFE, персонал домов престарелых должен будет привиться до 16 августа, а врачи и медсестры больничных центров - до 1 сентября.

Фото: iStock
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Как отмечается, греческие медики были первой группой, получившей доступ к вакцине от коронавируса, однако многие их них скептически отнеслись к прививке, особенно медсестры. Теперь же у них не будет иного выхода. Если к указанным датам они не сделают хотя бы первый укол, их отстранят от работы. "Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех поддержать его без оговорок", - заявил премьер-министр Греции Кириакис Мицотакис.

Вакцинироваться также придется военным, новобранцам - прямо в момент призыва.

Среди других мер, объявленных премьером, - запрет на доступ непривитых людей к внутренним помещениям отелей и к местам отдыха (ночным клубам, кинотеатрам). "Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован", - пояснил Мицотакис.

По его словам, пойти на эти меры правительству пришлось в связи с распространением более заразного штамма "дельта", а также из-за низкого процента вакцинированных граждан Греции.

В мире Европа Греция Вакцинация от коронавируса

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