В Ираке арестован корреспондент RT Arabic

Служба безопасности Ирака арестовала и увезла в неизвестном направлении корреспондента RT Arabic в Багдаде Ашрафа Мухаммада аль-Аззауи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале RT Arabic.

"Официальные военные власти в Багдаде арестовали репортера RT Ашрафа аль-Аззави и увезли его в неизвестное место под предлогом того, что срок действия разрешения на работу истек", - говорится в сообщении.

Телеканал также уточнил, что, помимо этого, представители властей закрыли офис RT в Багдаде и в настоящий момент ведут конфискацию оборудования.