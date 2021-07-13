В Минсельхозе прокомментировали сообщения о росте цен на продукты

Цены на все базовые продукты питания остаются стабильными, заявил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

По его словам, меры поддержки и регулирования, которые приняло правительство, позволили снизить волатильность и начать новый агросезон без резких колебаний. Уже сейчас наблюдается снижение цен по отдельным категориям. По мере поступления нового урожая эта тенденция закрепится, уверен чиновник.

"Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий - на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб. Стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы - рис и гречневую крупу - в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики", - подчеркнул Косован.

Он также сообщил, что в этом году расширены посевные площади (сахарная свекла и подсолнечник). Минсельхоз прогнозирует хороший урожай зерновых. Все это позволит увеличить объемы производства продуктов и обеспечить их доступность для населения. Кроме того, увеличена закладка овощей. В последние две недели овощи заметно подешевели.

"В целом, Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции", - сказал советник министра.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что цены на продукты неизбежно продолжат расти. А осеннее сезонное снижение цен будет кратковременным. По его мнению, дорожать будут "абсолютно все" продукты.