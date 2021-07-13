20 июля (среда) в 10.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится научно-практическая конференция: "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 - забота о здоровье и долголетии", в рамках которой представители Минздрава России, пациентских организаций, фарминдустрии, ведущие иммунологи обсудят меры по профилактике инфекционных заболеваний, которая является одной их приоритетных целей в сфере обеспечения здоровья граждан, а также развитие национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости