Новости

Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика США 18:36
ЦИК планирует заверить списки всех партий до конца недели 18:35
Эдельгериев: Страны могут сами определять климатическую политику 18:30
Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД Украины 18:20
Собиравшийся сбросить ребенка с 14 этажа иркутянин объяснил свой поступок 18:17
Захарова назвала дикой логику Зеленского в языковом вопросе 18:04
Ученые выяснили, распространяют ли COVID-19 бессимптомные носители 18:04
Песков прокомментировал требование ЕСПЧ по однополым бракам 17:51
Источник: "Милан" договорился с ЦСКА о трансфере Влашича 17:46
Ребенок погиб при столкновении восьми автомобилей под Воронежем 17:34
В РПЛ оценили предложение РФС по реформе чемпионата России по футболу 17:27
Зеленский не добился искомых результатов от переговоров с Меркель 17:26
Володин: Меры поддержки военнослужащих должны стать еще более эффективными 17:25
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 страдают от последствий 17:22
РФПИ ответил на сообщения СМИ о проблемах с одобрением "Спутника V" в ЕС 17:22
Минтруд разъяснил порядок пользования новым сервисом для инвалидов 17:17
Пушков: ЕСПЧ не может никого заставить признавать однополые браки 17:05
Семин назвал переход Иосифова в "Вильярреал" странной историей 16:59
"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти 16:56
Авиатрафик в июне вырос на 76% к прошлому году 16:53
Во Франции санитарные пропуска будут выписывать детям от 12 лет 16:51
Врач рассказал, что нельзя делать в аномальную жару 16:42
В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы 16:37
Вышел трейлер нового мультфильма Pixar 16:32
Зюганов согласился с оценками текущей ситуации на Украине в статье Путина 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
13.07.2021 17:00
Рубрика: Общество

20 июля - конференция на тему развития календаря прививок в условиях COVID-19

20 июля (среда) в 10.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится научно-практическая конференция: "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 - забота о здоровье и долголетии", в рамках которой представители Минздрава России, пациентских организаций, фарминдустрии, ведущие иммунологи обсудят меры по профилактике инфекционных заболеваний, которая является одной их приоритетных целей в сфере обеспечения здоровья граждан, а также развитие национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Вопросы конференции:

  • - Развитие национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе за счет отечественных вакцин
  • - Повышение оперативности внесения изменений в план вакцинации с учетом эпидемиологических вызовов
  • - Текущие параметры финансирования программы вакцинопрофилактики
  • - Развитие системы планирования и исполнения мероприятий иммунопрофилактики, необходимые меры по повышению приверженности граждан вакцинации

С программой конференции и полным списком докладчиков можно ознакомиться на сайте мероприятия.

В настоящее время выступление подтвердили:

- Кусайко Татьяна Алексеевна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике;

- Цой Евгения Олеговна, начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям;

- Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России;

- Брико Николай Иванович, директор Института общественного здоровья им. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет);

- Лобзин Юрий Владимирович, президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России".

Конференция проводится по инициативе Всероссийского союза пациентов. При участии министерства здравоохранения Российской Федерации.

Партнерами конференции выступают: Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По итогам мероприятия Всероссийский союз пациентов представит Резолюцию конференции, которая будет предложена к обсуждению на Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайтах https://forum-vsp.ru/immuno2/ и mc.rg.ru 20 июля с 10.00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 19 июля 17.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников, ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую)информацию не допускается.

Медиацентр Общество Здоровье Медиацентр "РГ": Анонсы Пандемия коронавируса COVID-19 Прививки и вакцинация

Главное сегодня

Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнений
В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих
Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным