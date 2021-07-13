Вопросы конференции:
- - Развитие национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе за счет отечественных вакцин
- - Повышение оперативности внесения изменений в план вакцинации с учетом эпидемиологических вызовов
- - Текущие параметры финансирования программы вакцинопрофилактики
- - Развитие системы планирования и исполнения мероприятий иммунопрофилактики, необходимые меры по повышению приверженности граждан вакцинации
С программой конференции и полным списком докладчиков можно ознакомиться на сайте мероприятия.
В настоящее время выступление подтвердили:
- Кусайко Татьяна Алексеевна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике;
- Цой Евгения Олеговна, начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям;
- Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России;
- Брико Николай Иванович, директор Института общественного здоровья им. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет);
- Лобзин Юрий Владимирович, президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России".
Конференция проводится по инициативе Всероссийского союза пациентов. При участии министерства здравоохранения Российской Федерации.
Партнерами конференции выступают: Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По итогам мероприятия Всероссийский союз пациентов представит Резолюцию конференции, которая будет предложена к обсуждению на Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайтах https://forum-vsp.ru/immuno2/ и mc.rg.ru 20 июля с 10.00 мск.
Аккредитация СМИ для участия в конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 19 июля 17.00 мск.