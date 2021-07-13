В России предложили ужесточить порядок получения охотничьего билета

В России планируют ужесточить правила выдачи охотничьего билета. Об этом говорится в протоколе совещания, которое прошло у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть в распоряжении "Российской газеты").

Так, правительство предлагает обязать кандидатов изучать требования охотничьего минимума, куда войдут основы биологии диких животных, правила охоты, а также техника безопасности.

Кроме того, желающие получить оружие должны будут иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний.

Минприроды, Минздрав, Минюст, МВД и Росгвардия должны предоставить свои предложения до 19 июля.

Сейчас охотничий билет могут получить совершеннолетние россияне, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, будущие охотники должны ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. После всех этих процедур можно оформить лицензию на оружие.