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13.07.2021 20:15
Рубрика: Экономика

В России ожидается рекордный урожай подсолнечника

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Прогнозы экспертов о снижении площадей под зерновые и подсолнечник на фоне введения экспортных пошлин на эти культуры не оправдались. В России ожидается рекордный урожай масличных. Площади под яровыми зерновыми тоже увеличились.

По данным минсельхоза, увеличены площади под всеми основными масличными культурами: подсолнечником в России засеяно почти 9,17 млн га (плюс 7,3% к прошлому году), соей - 2,98 млн га (плюс 4,4%), яровым рапсом - 1,38 млн га (плюс 17,1%). Посевная площадь подсолнечника стала рекордной за всю историю страны. При благоприятных условиях можно ожидать рекордного урожая масличных, отмечают в Центре агроаналитики при минсельхозе. По прогнозу аналитической компании "ПроЗерно", урожай подсолнечника может составить 15,5 млн тонн (в прошлом году 13,3 млн тонн), рапса - 2,8 млн тонн (2,58 млн тонн), сои - 4,9 млн тонн (против 4,29 млн тонн в прошлом году).

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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В Центре агроаналитики прогнозируют, что с учетом высоких экспортных пошлин на подсолнечник, рапс и сою их экспорт будет крайне затруднен - они будут переработаны внутри страны. Поэтому объем производства масел может вырасти на 14-16%. По прогнозу Масложирового союза, производство масел составит чуть более 8 млн тонн (в прошлом году почти 6,8 млн тонн). На внутренний рынок будет отгружено более 3 млн тонн (в 2020 году почти 2,9 млн тонн), что полностью покрывает потребности страны, а на экспорт отправится почти 5,8 млн тонн (против 4,5 млн тонн в 2020 году).

Кабмин в начале этого года повысил экспортные пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30%, а с июля - до 50%. На сою с начала года действовала пошлина в 30%, с 1 июля она была снижена до 20%. На рапс пошлина составляет 30%. Дело в том, что на фоне высоких мировых цен масличные стали слишком активно вывозить, а цены на семечку на внутреннем рынке вслед за мировыми выросли до рекордных отметок. При этом мощности по переработке даже с учетом рекордного урожая в этом году и высоких пошлин будут загружены только на 90%, подсчитывают в Масложировом союзе.

Из-за введения пошлин большинство экспертов прогнозировало снижение площадей под масличными. Тот же прогноз был в отношении зерновых, для которых сейчас действует плавающая пошлина.

Введение пошлин скажется на посевах не сразу, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, в этом году аграрии не успели поменять планы, закупили минудобрения и семена по старым ценам. Но уже в 2022 году стоит ждать если не сокращения площадей, то упрощения процесса производства - снижения внесения удобрений и средств защиты растений (или замену на более дешевые) на фоне их подорожания.

Вывоз подсолнечника, сои и рапса за рубеж в этом году будет крайне затруднен, их переработают внутри страны 

Гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко считает, что в этом году площадь под яровыми зерновыми не снизилась во многом за счет пересева озимых, которые погибли из-за холодной весны. Он предупреждает, что и масличные, и зерновые могут вывозиться без пошлин в Казахстан. В самой стране урожай будет ниже из-за засухи. И в Казахстане не введены экспортные пошлины ни на то, ни на другое. Кроме того, часть рапса будет вывезена в Беларусь - там располагается маслоэкстракционный завод российской компании "Содружество".

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