В России за сутки подтверждено 24 702 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 24702 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4991

2 Московская область 2550

3 Санкт-Петербург 1936

4 Нижегородская область 524

5 Свердловская область 459

6 Красноярский край 437

7 Воронежская область 435

8 Республика Крым 369

9 Иркутская область 369

10 Пермский край 368

11 Омская область 332

12 Хабаровский край 329

13 Брянская область 325

14 Ростовская область 321

15 Забайкальский край 319

16 Республика Коми 286

17 Оренбургская область 275

18 Челябинская область 275

19 Волгоградская область 267

20 Мурманская область 258

21 Алтайский край 256

22 Республика Бурятия 255

23 Тверская область 254

24 Приморский край 254

25 Ленинградская область 249

26 Смоленская область 243

27 Тюменская область 239

28 Калининградская область 237

29 Владимирская область 225

30 Республика Башкортостан 225

31 Архангельская область 223

32 Ставропольский край 220

33 Самарская область 219

34 Ульяновская область 218

35 Пензенская область 217

36 Вологодская область 216

37 Саратовская область 212

38 Краснодарский край 211

39 Астраханская область 210

40 Липецкая область 205

41 Кемеровская область 201

42 Ярославская область 195

43 Республика Дагестан 195

44 Республика Карелия 193

45 Курская область 190

46 Ханты-Мансийский автономный округ 186

47 Новосибирская область 184

48 Республика Хакасия 174

49 Новгородская область 153

50 Тульская область 152

51 Рязанская область 140

52 Удмуртская Республика 138

53 Псковская область 130

54 Республика Тыва 128

55 Костромская область 125

56 Калужская область 124

57 Севастополь 122

58 Амурская область 121

59 Белгородская область 116

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 115

61 Курганская область 112

62 Кировская область 105

63 Чеченская Республика 101

64 Ивановская область 100

65 Республика Калмыкия 98

66 Республика Саха (Якутия) 96

67 Тамбовская область 95

68 Орловская область 89

69 Сахалинская область 88

70 Томская область 87

71 Кабардино-Балкарская Республика 64

72 Республика Чувашия 61

73 Республика Марий Эл 57

74 Республика Мордовия 57

75 Карачаево-Черкесская Республика 52

76 Республика Ингушетия 49

77 Республика Алтай 48

78 Республика Северная Осетия-Алания 47

79 Камчатский край 46

80 Республика Татарстан 43

81 Республика Адыгея 35

82 Еврейская автономная область 30

83 Магаданская область 21

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 833 175 случаев (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Татарстан 0,19%

2. Кировская область, Республика Чувашия 0,22%

3. Магаданская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,23% За последние сутки подтверждено 780 смертей: Санкт-Петербург 108

Москва 103

Иркутская область 32

Нижегородская область 28

Воронежская область 26

Краснодарский край 24

Московская область 23

Ростовская область 19

Алтайский край 19

Пермский край 18

Красноярский край 18

Пензенская область 15

Республика Бурятия 15

Саратовская область 14

Свердловская область 13

Челябинская область 13

Ленинградская область 12

Самарская область 12

Новосибирская область 11

Волгоградская область 10

Ульяновская область 10

Рязанская область 9

Смоленская область 9

Мурманская область 9

Республика Крым 9

Тюменская область 9

Вологодская область 8

Чеченская Республика 8

Республика Дагестан 7

Ставропольский край 7

Брянская область 6

Тульская область 6

Республика Башкортостан 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Республика Хакасия 6

Приморский край 6

Курская область 5

Липецкая область 5

Тверская область 5

Ярославская область 5

Республика Коми 5

Астраханская область 5

Удмуртская Республика 5

Омская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 5

Хабаровский край 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Республика Карелия 4

Севастополь 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Чувашия 4

Оренбургская область 4

Кемеровская область 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Мордовия 3

Курганская область 3

Владимирская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Татарстан 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Сахалинская область 2

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 144 492 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек: Москва 7290

Московская область 1847

Санкт-Петербург 1814

Свердловская область 412

Нижегородская область 390

Воронежская область 361

Пермский край 357

Республика Башкортостан 260

Владимирская область 238

Омская область 208

Хабаровский край 202

Ростовская область 201

Забайкальский край 198

Республика Крым 189

Кемеровская область 184

Вологодская область 182

Самарская область 176

Тюменская область 171

Калининградская область 169

Республика Бурятия 161

Архангельская область 160

Курская область 154

Липецкая область 153

Севастополь 138

Новосибирская область 138

Республика Дагестан 136

Республика Карелия 131

Костромская область 130

Ульяновская область 130

Челябинская область 123

Саратовская область 121

Ханты-Мансийский автономный округ 121

Красноярский край 121

Оренбургская область 118

Брянская область 115

Республика Татарстан 115

Приморский край 110

Рязанская область 106

Волгоградская область 105

Кировская область 105

Астраханская область 102

Иркутская область 102

Ярославская область 87

Ямало-Ненецкий автономный округ 87

Орловская область 86

Псковская область 86

Калужская область 85

Смоленская область 83

Новгородская область 80

Ленинградская область 79

Республика Коми 78

Ивановская область 74

Ставропольский край 69

Краснодарский край 62

Курганская область 62

Тверская область 61

Сахалинская область 61

Тульская область 57

Республика Чувашия 51

Тамбовская область 49

Амурская область 47

Республика Тыва 46

Алтайский край 46

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 41

Мурманская область 35

Республика Алтай 35

Республика Марий Эл 33

Республика Калмыкия 31

Республика Ингушетия 18

Пензенская область 17

Томская область 17

Белгородская область 15

Республика Северная Осетия - Алания 15

Республика Хакасия 15

Кабардино-Балкарская Республика 13

Республика Адыгея 12

Камчатский край 12

Чеченская Республика 11

Карачаево-Черкесская Республика 10

Республика Саха (Якутия) 6

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 236 214. Академик РАН назвал защищающие от "дельта"-штамма вакцины