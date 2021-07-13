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13.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 24 702 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 24702 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4991
  • 2 Московская область 2550
  • 3 Санкт-Петербург 1936
  • 4 Нижегородская область 524
  • 5 Свердловская область 459
  • 6 Красноярский край 437
  • 7 Воронежская область 435
  • 8 Республика Крым 369
  • 9 Иркутская область 369
  • 10 Пермский край 368
  • 11 Омская область 332
  • 12 Хабаровский край 329
  • 13 Брянская область 325
  • 14 Ростовская область 321
  • 15 Забайкальский край 319
  • 16 Республика Коми 286
  • 17 Оренбургская область 275
  • 18 Челябинская область 275
  • 19 Волгоградская область 267
  • 20 Мурманская область 258
  • 21 Алтайский край 256
  • 22 Республика Бурятия 255
  • 23 Тверская область 254
  • 24 Приморский край 254
  • 25 Ленинградская область 249
  • 26 Смоленская область 243
  • 27 Тюменская область 239
  • 28 Калининградская область 237
  • 29 Владимирская область 225
  • 30 Республика Башкортостан 225
  • 31 Архангельская область 223
  • 32 Ставропольский край 220
  • 33 Самарская область 219
  • 34 Ульяновская область 218
  • 35 Пензенская область 217
  • 36 Вологодская область 216
  • 37 Саратовская область 212
  • 38 Краснодарский край 211
  • 39 Астраханская область 210
  • 40 Липецкая область 205
  • 41 Кемеровская область 201
  • 42 Ярославская область 195
  • 43 Республика Дагестан 195
  • 44 Республика Карелия 193
  • 45 Курская область 190
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 186
  • 47 Новосибирская область 184
  • 48 Республика Хакасия 174
  • 49 Новгородская область 153
  • 50 Тульская область 152
  • 51 Рязанская область 140
  • 52 Удмуртская Республика 138
  • 53 Псковская область 130
  • 54 Республика Тыва 128
  • 55 Костромская область 125
  • 56 Калужская область 124
  • 57 Севастополь 122
  • 58 Амурская область 121
  • 59 Белгородская область 116
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • 61 Курганская область 112
  • 62 Кировская область 105
  • 63 Чеченская Республика 101
  • 64 Ивановская область 100
  • 65 Республика Калмыкия 98
  • 66 Республика Саха (Якутия) 96
  • 67 Тамбовская область 95
  • 68 Орловская область 89
  • 69 Сахалинская область 88
  • 70 Томская область 87
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 64
  • 72 Республика Чувашия 61
  • 73 Республика Марий Эл 57
  • 74 Республика Мордовия 57
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 52
  • 76 Республика Ингушетия 49
  • 77 Республика Алтай 48
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 47
  • 79 Камчатский край 46
  • 80 Республика Татарстан 43
  • 81 Республика Адыгея 35
  • 82 Еврейская автономная область 30
  • 83 Магаданская область 21
  • 84 Чукотский автономный округ 14
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 833 175 случаев (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Татарстан 0,19%
  • 2. Кировская область, Республика Чувашия 0,22%
  • 3. Магаданская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,23%
За последние сутки подтверждено 780 смертей:
  • Санкт-Петербург 108
  • Москва 103
  • Иркутская область 32
  • Нижегородская область 28
  • Воронежская область 26
  • Краснодарский край 24
  • Московская область 23
  • Ростовская область 19
  • Алтайский край 19
  • Пермский край 18
  • Красноярский край 18
  • Пензенская область 15
  • Республика Бурятия 15
  • Саратовская область 14
  • Свердловская область 13
  • Челябинская область 13
  • Ленинградская область 12
  • Самарская область 12
  • Новосибирская область 11
  • Волгоградская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Рязанская область 9
  • Смоленская область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Крым 9
  • Тюменская область 9
  • Вологодская область 8
  • Чеченская Республика 8
  • Республика Дагестан 7
  • Ставропольский край 7
  • Брянская область 6
  • Тульская область 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Республика Хакасия 6
  • Приморский край 6
  • Курская область 5
  • Липецкая область 5
  • Тверская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Коми 5
  • Астраханская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Омская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Севастополь 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Оренбургская область 4
  • Кемеровская область 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Курганская область 3
  • Владимирская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 144 492 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек:
  • Москва 7290
  • Московская область 1847
  • Санкт-Петербург 1814
  • Свердловская область 412
  • Нижегородская область 390
  • Воронежская область 361
  • Пермский край 357
  • Республика Башкортостан 260
  • Владимирская область 238
  • Омская область 208
  • Хабаровский край 202
  • Ростовская область 201
  • Забайкальский край 198
  • Республика Крым 189
  • Кемеровская область 184
  • Вологодская область 182
  • Самарская область 176
  • Тюменская область 171
  • Калининградская область 169
  • Республика Бурятия 161
  • Архангельская область 160
  • Курская область 154
  • Липецкая область 153
  • Севастополь 138
  • Новосибирская область 138
  • Республика Дагестан 136
  • Республика Карелия 131
  • Костромская область 130
  • Ульяновская область 130
  • Челябинская область 123
  • Саратовская область 121
  • Ханты-Мансийский автономный округ 121
  • Красноярский край 121
  • Оренбургская область 118
  • Брянская область 115
  • Республика Татарстан 115
  • Приморский край 110
  • Рязанская область 106
  • Волгоградская область 105
  • Кировская область 105
  • Астраханская область 102
  • Иркутская область 102
  • Ярославская область 87
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  • Орловская область 86
  • Псковская область 86
  • Калужская область 85
  • Смоленская область 83
  • Новгородская область 80
  • Ленинградская область 79
  • Республика Коми 78
  • Ивановская область 74
  • Ставропольский край 69
  • Краснодарский край 62
  • Курганская область 62
  • Тверская область 61
  • Сахалинская область 61
  • Тульская область 57
  • Республика Чувашия 51
  • Тамбовская область 49
  • Амурская область 47
  • Республика Тыва 46
  • Алтайский край 46
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 41
  • Мурманская область 35
  • Республика Алтай 35
  • Республика Марий Эл 33
  • Республика Калмыкия 31
  • Республика Ингушетия 18
  • Пензенская область 17
  • Томская область 17
  • Белгородская область 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 15
  • Республика Хакасия 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 13
  • Республика Адыгея 12
  • Камчатский край 12
  • Чеченская Республика 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 10
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 236 214.

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