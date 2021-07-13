В России за сутки подтверждено 24 702 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 24702 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4991
- 2 Московская область 2550
- 3 Санкт-Петербург 1936
- 4 Нижегородская область 524
- 5 Свердловская область 459
- 6 Красноярский край 437
- 7 Воронежская область 435
- 8 Республика Крым 369
- 9 Иркутская область 369
- 10 Пермский край 368
- 11 Омская область 332
- 12 Хабаровский край 329
- 13 Брянская область 325
- 14 Ростовская область 321
- 15 Забайкальский край 319
- 16 Республика Коми 286
- 17 Оренбургская область 275
- 18 Челябинская область 275
- 19 Волгоградская область 267
- 20 Мурманская область 258
- 21 Алтайский край 256
- 22 Республика Бурятия 255
- 23 Тверская область 254
- 24 Приморский край 254
- 25 Ленинградская область 249
- 26 Смоленская область 243
- 27 Тюменская область 239
- 28 Калининградская область 237
- 29 Владимирская область 225
- 30 Республика Башкортостан 225
- 31 Архангельская область 223
- 32 Ставропольский край 220
- 33 Самарская область 219
- 34 Ульяновская область 218
- 35 Пензенская область 217
- 36 Вологодская область 216
- 37 Саратовская область 212
- 38 Краснодарский край 211
- 39 Астраханская область 210
- 40 Липецкая область 205
- 41 Кемеровская область 201
- 42 Ярославская область 195
- 43 Республика Дагестан 195
- 44 Республика Карелия 193
- 45 Курская область 190
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 186
- 47 Новосибирская область 184
- 48 Республика Хакасия 174
- 49 Новгородская область 153
- 50 Тульская область 152
- 51 Рязанская область 140
- 52 Удмуртская Республика 138
- 53 Псковская область 130
- 54 Республика Тыва 128
- 55 Костромская область 125
- 56 Калужская область 124
- 57 Севастополь 122
- 58 Амурская область 121
- 59 Белгородская область 116
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- 61 Курганская область 112
- 62 Кировская область 105
- 63 Чеченская Республика 101
- 64 Ивановская область 100
- 65 Республика Калмыкия 98
- 66 Республика Саха (Якутия) 96
- 67 Тамбовская область 95
- 68 Орловская область 89
- 69 Сахалинская область 88
- 70 Томская область 87
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 64
- 72 Республика Чувашия 61
- 73 Республика Марий Эл 57
- 74 Республика Мордовия 57
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 52
- 76 Республика Ингушетия 49
- 77 Республика Алтай 48
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 47
- 79 Камчатский край 46
- 80 Республика Татарстан 43
- 81 Республика Адыгея 35
- 82 Еврейская автономная область 30
- 83 Магаданская область 21
- 84 Чукотский автономный округ 14
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 833 175 случаев (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Татарстан 0,19%
- 2. Кировская область, Республика Чувашия 0,22%
- 3. Магаданская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,23%
За последние сутки подтверждено 780 смертей:
- Санкт-Петербург 108
- Москва 103
- Иркутская область 32
- Нижегородская область 28
- Воронежская область 26
- Краснодарский край 24
- Московская область 23
- Ростовская область 19
- Алтайский край 19
- Пермский край 18
- Красноярский край 18
- Пензенская область 15
- Республика Бурятия 15
- Саратовская область 14
- Свердловская область 13
- Челябинская область 13
- Ленинградская область 12
- Самарская область 12
- Новосибирская область 11
- Волгоградская область 10
- Ульяновская область 10
- Рязанская область 9
- Смоленская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Крым 9
- Тюменская область 9
- Вологодская область 8
- Чеченская Республика 8
- Республика Дагестан 7
- Ставропольский край 7
- Брянская область 6
- Тульская область 6
- Республика Башкортостан 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Республика Хакасия 6
- Приморский край 6
- Курская область 5
- Липецкая область 5
- Тверская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Коми 5
- Астраханская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Омская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 5
- Хабаровский край 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Республика Карелия 4
- Севастополь 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Оренбургская область 4
- Кемеровская область 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Курганская область 3
- Владимирская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Татарстан 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Сахалинская область 2
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 144 492 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек:
- Москва 7290
- Московская область 1847
- Санкт-Петербург 1814
- Свердловская область 412
- Нижегородская область 390
- Воронежская область 361
- Пермский край 357
- Республика Башкортостан 260
- Владимирская область 238
- Омская область 208
- Хабаровский край 202
- Ростовская область 201
- Забайкальский край 198
- Республика Крым 189
- Кемеровская область 184
- Вологодская область 182
- Самарская область 176
- Тюменская область 171
- Калининградская область 169
- Республика Бурятия 161
- Архангельская область 160
- Курская область 154
- Липецкая область 153
- Севастополь 138
- Новосибирская область 138
- Республика Дагестан 136
- Республика Карелия 131
- Костромская область 130
- Ульяновская область 130
- Челябинская область 123
- Саратовская область 121
- Ханты-Мансийский автономный округ 121
- Красноярский край 121
- Оренбургская область 118
- Брянская область 115
- Республика Татарстан 115
- Приморский край 110
- Рязанская область 106
- Волгоградская область 105
- Кировская область 105
- Астраханская область 102
- Иркутская область 102
- Ярославская область 87
- Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- Орловская область 86
- Псковская область 86
- Калужская область 85
- Смоленская область 83
- Новгородская область 80
- Ленинградская область 79
- Республика Коми 78
- Ивановская область 74
- Ставропольский край 69
- Краснодарский край 62
- Курганская область 62
- Тверская область 61
- Сахалинская область 61
- Тульская область 57
- Республика Чувашия 51
- Тамбовская область 49
- Амурская область 47
- Республика Тыва 46
- Алтайский край 46
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 41
- Мурманская область 35
- Республика Алтай 35
- Республика Марий Эл 33
- Республика Калмыкия 31
- Республика Ингушетия 18
- Пензенская область 17
- Томская область 17
- Белгородская область 15
- Республика Северная Осетия - Алания 15
- Республика Хакасия 15
- Кабардино-Балкарская Республика 13
- Республика Адыгея 12
- Камчатский край 12
- Чеченская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 10
- Республика Саха (Якутия) 6
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 236 214.