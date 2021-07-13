В Турции быстро распространяется "дельта"-штамм коронавируса

"Дельта"-штамм коронавируса быстро распространяется в Турции, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на заседании правительства, сообщает турецкая газета Hurriyet.

По его словам, если неделю назад в Турции было зафиксировано 284 случая заболевания "дельта-штаммом", то сейчас уже 750 случаев. Всего данный штамм выявлен в 36 из 81 турецкой провинции.

Также, отметил министр, в трех провинциях выявлены варианты штамма "дельта-плюс".

Коджа отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране вырос на 20 процентов за минувшую неделю.

"Мы не увидели ожидаемого снижения заболеваемости, - подчеркнул Коджа, - особенно в провинциях с низким уровнем вакцинации, таких, как Адыяман, Батман, Диярбакыр, Шырнак. Между тем курортные провинции Анталья, Мугла, Айдын и Измир находятся в желтой или синей зонах - самых нижних по численность заболевших".

Всего в Турции две дозы вакцины получили 28,2 процента населения, и 61,6 процента получили хотя бы первую дозу. В стране в основном используется трехкомпонентная схема - две прививки SinoVaс плюс одна BioNTech. Тех, кто получил все три компонента, насчитывается около 3 миллионов человек.