В Турции появилась служба скорой помощи для пострадавших в ДТП животных

В городе Конья на юге Турции муниципалитет создал службы скорой помощи для животных, пострадавших в ДТП. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Служба "Джанбулан" (Нашедший жизнь) выезжает по вызовам на место ДТП с участием животных, чаще всего это уличные кошки и собаки. Кареты оборудованы дефибриллятором, кислородной вакуумной системой, аппаратом искусственной вентиляции, инкубатором для интенсивной терапии и мониторами, показывающими состояние пациента. В машине также имеется набор необходимых лекарств.

Как заявил мэр Коньи Ибрагим Алтай, "транспортировка пострадавших животных и уход за ними - проблема в больших городах, и чтобы решить ее, мы создали такую службу". После того, как ветеринары экипажа "Джанбулан" окажут пострадавшему животному первую помощь, их отвозят на ветеринарный факультет Сельджукского университета в Конье или в муниципальную ветклинику для лечения. Затем животные попадают в реабилитационный центр, откуда их могут забрать желающие завести кошку или собаку.