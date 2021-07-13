В водоеме в США найдены золотые рыбки огромных размеров

Власти штата Миннесота обратились к владельцам аквариумов с призывом прекратить выпускать домашних рыбок в водоемы после того, как из местного озера выловили несколько огромных золотых рыбок весом от пятисот граммов до килограмма и размером с карпа.

Официальные лица в Бернсвилле, расположенном в 25 километрах к югу от Миннеаполиса, заявили, что выпущенная золотая рыбка может вырасти в десятки раз от своего обычного размера и нанести ущерб местным видам. "Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера! - написала мэрия города в Twitter. - Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и уничтожая растения".

В ноябре прошлого года власти соседнего графства Карвер выловили из местных вод около 50 тысяч золотых рыбок, уточняет Guardian. Управляющий водным хозяйством округа Пол Молин сказал, что золотые рыбки "являются малоизученным видом" с "высоким потенциалом негативного воздействия на качество воды в озерах". Как и карп, золотая рыбка, отмечают экологи, может легко размножаться и выживать благодаря низкому уровню кислорода зимой в Миннесоте. "Некоторые золотые рыбки могут казаться безобидным дополнением к местному водоему, но это не так", - сообщил департамент природных ресурсов Миннесоты.

Экологическое разрушение, вызванное выпущенными на волю аквариумными питомцами, не новость. Плотоядные крылатки, обитающие в Индо-Тихоокеанском регионе, как полагают наблюдатели, были сотнями выпущены их владельцами во Флориде после урагана "Эндрю" в 1982 году, уничтожив десятки видов карибских животных, позволив водорослям захватить рифы. Золотая рыбка привлекла меньше внимания, чем другие инвазивные виды, включая азиатского карпа, но предупреждения были выпущены в штатах Вирджиния и Вашингтон, а также в Австралии и Канаде.

В 2013 году журнал Scientific American сообщил, что исследователи, занимающиеся изучением экосферы на озере Тахо, поймали золотую рыбку длиной почти 45 сантиметров и весом полтора килограмма. Затраты на реабилитацию водоемов, где размножаются и растут золотые рыбки, огромны. Так власти округа Карвер в Миннесоте подписали контракт на 88 тысяч долларов с консалтинговой фирмой на изучение способов искоренения отмелей из-за активности рыбок.

The Washington Post сообщила, что в 2018 году официальные лица штата Вашингтон потратили 150 тысяч долларов на восстановление озера недалеко от местечка Спокана. В канадской провинции Альберта, специалист по инвазивным видам назвал проблему золотой рыбки "ужасной". По оценкам экспертов, ежегодно в США выращивается до 200 миллионов золотых рыбок, большинство из которых продается внутри страны.