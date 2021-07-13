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13.07.2021 22:24
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах ревакцинировали более 13,7 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 67 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 35 тысяч человек.

Кроме того, более 120,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 581 военнослужащий с положительным результатом тестирования на коронавирус находится под наблюдением врачей. Более тысячи ста пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять лечатся у гражданских медиков. Еще 464 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У девяти инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 99 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 243 сотрудников.

Фото: Министерство обороны РФ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 353 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 25,7 тысячи пациентов, более 8 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли более 13,7 тысячи человек.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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