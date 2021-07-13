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13.07.2021 21:04
Рубрика: Экономика

Ведущие страны ЕС могут покинуть 3,5 миллиона специалистов

Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
На наших глазах возникает новое явление. Пандемия вынудила тысячи людей по всему миру работать на дому. Особенно это характерно для "белых воротничков". Даже после ослабления мер защиты многие фирмы заявляют, что продолжат поощрять работу на дому. Таким образом, пандемия запустила беспрецедентное перемещение рабочей силы из офисов работодателей в дома сотрудников, которые находятся не только в городах, пригородах, сельских районах, но и в других странах.
Вернувшиеся на родину обеспеченные и образованные люди будут вкладывать средства, знания и время в развитие своего города и региона. Фото: Yakobchukolena / istock Вернувшиеся на родину обеспеченные и образованные люди будут вкладывать средства, знания и время в развитие своего города и региона. Фото: Yakobchukolena / istock
Вернувшиеся на родину обеспеченные и образованные люди будут вкладывать средства, знания и время в развитие своего города и региона. Фото: Yakobchukolena / istock

Хотя переселенцы были и раньше, но они не составляли столь значительной доли. Но сейчас международные "кочевники", которые когда-то уехали за лучшей жизнью, начали возвращаться на родину. Насколько масштабным может быть это явление и к каким последствиям для экономики, социальной и политической жизни способно привести, выяснили ученые из Лёвенского католического университета и Университета Лилля. В работе участвовали и специалисты НИУ "Высшая школа экономики".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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О ком конкретно идет речь? Кто может участвовать в "обратной утечке мозгов"? Это прежде всего работающие на удаленке квалифицированные программисты, менеджеры, специалисты, младшие специалисты и офисные работники. По оценкам авторов исследования, от отъезда больше всего пострадают Великобритания, Франция, Германия и Швейцария. В каждой из этих стран работают почти 500 тысяч приезжих "белых воротничков". Исследование показывает, что основной переток мигрантов произойдет между странами ЕС, которые вошли в союз до 2000 года. Число таких кочевников может составить около двух миллионов человек. В новые страны ЕС может вернуться около 500 тысяч специалистов. Во все остальные государства Европы, Ближнего Востока и Африки могут ожидать возвращения нескольких тысяч мигрантов.

Понятно, что возращение на родину высококвалифицированных специалистов, имеющих хорошее образование и опыт работы, благо для любой страны, даже если они и продолжат трудиться на прежнем месте. Эти обеспеченные люди будут пополнять казну своей страны. Но помимо экономических выгод они могут привнести новое в социальную и политическую жизнь родины, способствовать позитивным преобразованиям, вкладывать средства, знания и время в развитие своего города или региона.

Кто может участвовать в "обратной утечке мозгов"? Работающие на удаленке квалифицированные программисты, менеджеры, офисные работники 

- К сожалению, по России пока отдельное исследование не проводилось, она включена в состав макрорегиона вместе с Андоррой, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Беларусью, Гибралтаром, Монако, Молдавией, Сербией и рядом других стран, - говорит один из авторов работы, сотрудник НИУ ВШЭ Ирина Бакалова. - Вообще похожие процессы могут начаться и в самой России, ведь Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города как магнит притягивают много квалифицированных специалистов из регионов. Так вот отток может быть даже более масштабным, ведь нет никаких юридических барьеров по сравнению с трансграничной миграцией. Все это для нашей страны еще предстоит изучить.

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