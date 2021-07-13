Ведущие страны ЕС могут покинуть 3,5 миллиона специалистов

Хотя переселенцы были и раньше, но они не составляли столь значительной доли. Но сейчас международные "кочевники", которые когда-то уехали за лучшей жизнью, начали возвращаться на родину. Насколько масштабным может быть это явление и к каким последствиям для экономики, социальной и политической жизни способно привести, выяснили ученые из Лёвенского католического университета и Университета Лилля. В работе участвовали и специалисты НИУ "Высшая школа экономики".
О ком конкретно идет речь? Кто может участвовать в "обратной утечке мозгов"? Это прежде всего работающие на удаленке квалифицированные программисты, менеджеры, специалисты, младшие специалисты и офисные работники. По оценкам авторов исследования, от отъезда больше всего пострадают Великобритания, Франция, Германия и Швейцария. В каждой из этих стран работают почти 500 тысяч приезжих "белых воротничков". Исследование показывает, что основной переток мигрантов произойдет между странами ЕС, которые вошли в союз до 2000 года. Число таких кочевников может составить около двух миллионов человек. В новые страны ЕС может вернуться около 500 тысяч специалистов. Во все остальные государства Европы, Ближнего Востока и Африки могут ожидать возвращения нескольких тысяч мигрантов.
Понятно, что возращение на родину высококвалифицированных специалистов, имеющих хорошее образование и опыт работы, благо для любой страны, даже если они и продолжат трудиться на прежнем месте. Эти обеспеченные люди будут пополнять казну своей страны. Но помимо экономических выгод они могут привнести новое в социальную и политическую жизнь родины, способствовать позитивным преобразованиям, вкладывать средства, знания и время в развитие своего города или региона.
- К сожалению, по России пока отдельное исследование не проводилось, она включена в состав макрорегиона вместе с Андоррой, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Беларусью, Гибралтаром, Монако, Молдавией, Сербией и рядом других стран, - говорит один из авторов работы, сотрудник НИУ ВШЭ Ирина Бакалова. - Вообще похожие процессы могут начаться и в самой России, ведь Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города как магнит притягивают много квалифицированных специалистов из регионов. Так вот отток может быть даже более масштабным, ведь нет никаких юридических барьеров по сравнению с трансграничной миграцией. Все это для нашей страны еще предстоит изучить.