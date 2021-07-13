Верховный суд запретил признавать самостроями дома у "секретных" трубопроводов

Новости

Международный кинофестиваль в Забайкалье перенесли из-за COVID-19 05:50
Фармацевт рассказала, как можно экономить на лекарствах 05:17
Посол Антонов: Россия требует от США уважения 04:47
Иммунолог рассказал, нужна ли защитная маска привитым от COVID-19 04:43
Родные погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат выплаты в августе 04:33
Свыше 50 человек погибли при пожаре в больнице Ирака 03:49
Президент Мексики призвал США отменить санкции против Кубы 03:25
Вирусолог озвучил причины временного медотвода от вакцинации 03:24
В США заявили, что вакцина J&J повышает риск развития редкого заболевания 02:54
На юго-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку 02:36
В ВОЗ оценили необходимость повторной прививки от COVID-19 02:01
Как получить компенсацию за пострадавший от наводнения дом 01:27
В Токио открылась Олимпийская деревня 01:18
На МКАД в аварию попали семь автомобилей 00:41
В Боливии автобус с пассажирами рухнул в обрыв 00:41
В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов 00:21
Ученые назвали четыре полезных свойства пива 00:17
До 40 выросло число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке 00:10
Не менее 13 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке 12.07.2021
Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро 12.07.2021
Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка 12.07.2021
Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020 12.07.2021
Цены на кофе бьют рекорды из-за засухи в Бразилии 12.07.2021
В 42 из 50 штатов США произошел всплеск заболевания из-за штамма "дельта" 12.07.2021
В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта" 12.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
13.07.2021 05:00
Рубрика: Власть

Верховный суд запретил признавать самостроями дома у "секретных" трубопроводов

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России сделал специальное разъяснение: нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, когда домовладелец не знал о том, что рядом проходит магистраль. Образно говоря, если трубопровод оказался "секретным", дачи возле него просто так не снесут. Более того, владельцы уже снесенных на таком основании домов сейчас смогут потребовать компенсации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правовые позиции, защищающие граждан, прописаны в тематическом обзоре, детально проясняющие правила строительства и сноса строений в охранных зонах трубопроводах. Вопрос касается многих тысяч дачников. Нередко человек лишь постфактум узнает, что рядом с участком проходит магистраль. До сих пор существовала опасность, что в таком случае дом признают самовольной постройкой и заставят снести. За свой счет.

Фото: РИА Новости
Верховный суд разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки

"Именно такие ситуации случались раньше, - рассказал "РГ" заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались. Соответственно, дома, расположенные в непосредственной близости от "непубличного" трубопровода, не могут признаваться самовольной постройкой".

Он подчеркивает: ранее принятые судебные решения о признании таких домов самовольными постройками, теперь стало возможно отменить по новым обстоятельствам и потребовать возмещения убытков в случае, если дом уже снесен.

"Обзор стал результатом обобщения судебной практики по результатам применения изменений земельного и градостроительного законодательства, произошедших в 2018 году, - рассказывает Никита Филиппов. - Не секрет, что до вступления в силу закона о зонах с особыми условиями использования территорий суды очень часто признавали самовольными постройками жилые дома, расположенные рядом с газопроводами. Такие случаи были во множестве были зафиксированы в Чехове Московской области, Сургуте, Томске, а также других городах и регионах России. Очень часто люди даже не знали, что рядом находится опасный линейный объект. Они получали участки, застраивали их по всем правилам, включая процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию (тогда еще не был предусмотрен уведомительный порядок начала и завершения строительства объектов ИЖС). Участки с такими домами покупались и продавались, бывало по несколько раз, и никто из новых собственников не знал, что строить и жить на таких участках просто опасно. Практика судов по таким спорам была однозначная - если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома. Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной земле нитке газопровода, суды не интересовали. Закон же поменял эту порочную практику, обязав собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, к которым отнесены и минимальные расстояния, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и иные объекты капитального строительства сносу не подлежат. Более того, законодатель также предусмотрел возможность пересмотра ранее принятых решений о сносе самовольных построек. Неудивительно, что и в новом обзоре позиция Верховного суда качественно изменилась".

В том же случае, когда дом построен законно, но в силу ряда обстоятельств оказался в запретной зоне, владельцу в случае сноса обязаны заплатить компенсацию. Новые разъяснения Верховного суда сегодня приобретают особую актуальность: в связи с принятием закона о бесплатном подключении газа, по мнению экспертов, количество трубопроводов должно вырасти.

"Очевидно, что в этом случае количество трубопроводов возрастет, - говорит Никита Филиппов. - Но нужно также понимать, что не каждый трубопровод в обязательном порядке предполагает снос близлежащих домов. Степень опасности определяется от технических характеристик таких трубопроводов. Кроме того, в этом случае могут применяться различные защитные мероприятия. В любом случае собственники домов вправе требоваться как возмещения убытков, так и выкупа у них земельного участка и дома по рыночной стоимости. Вполне естественно, что владельцы трубопроводов будут учитывать данный фактор и экономическую целесообразность его прокладки по той или иной территории с учетом необходимости возмещения соответствующих убытков".

Власть Право Юрконсультация Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Посол Антонов: Россия требует от США уважения
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
На юго-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны