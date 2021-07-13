Верховный суд запретил признавать самостроями дома у "секретных" трубопроводов

Правовые позиции, защищающие граждан, прописаны в тематическом обзоре, детально проясняющие правила строительства и сноса строений в охранных зонах трубопроводах. Вопрос касается многих тысяч дачников. Нередко человек лишь постфактум узнает, что рядом с участком проходит магистраль. До сих пор существовала опасность, что в таком случае дом признают самовольной постройкой и заставят снести. За свой счет.
"Именно такие ситуации случались раньше, - рассказал "РГ" заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались. Соответственно, дома, расположенные в непосредственной близости от "непубличного" трубопровода, не могут признаваться самовольной постройкой".
Он подчеркивает: ранее принятые судебные решения о признании таких домов самовольными постройками, теперь стало возможно отменить по новым обстоятельствам и потребовать возмещения убытков в случае, если дом уже снесен.
"Обзор стал результатом обобщения судебной практики по результатам применения изменений земельного и градостроительного законодательства, произошедших в 2018 году, - рассказывает Никита Филиппов. - Не секрет, что до вступления в силу закона о зонах с особыми условиями использования территорий суды очень часто признавали самовольными постройками жилые дома, расположенные рядом с газопроводами. Такие случаи были во множестве были зафиксированы в Чехове Московской области, Сургуте, Томске, а также других городах и регионах России. Очень часто люди даже не знали, что рядом находится опасный линейный объект. Они получали участки, застраивали их по всем правилам, включая процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию (тогда еще не был предусмотрен уведомительный порядок начала и завершения строительства объектов ИЖС). Участки с такими домами покупались и продавались, бывало по несколько раз, и никто из новых собственников не знал, что строить и жить на таких участках просто опасно. Практика судов по таким спорам была однозначная - если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома. Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной земле нитке газопровода, суды не интересовали. Закон же поменял эту порочную практику, обязав собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, к которым отнесены и минимальные расстояния, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и иные объекты капитального строительства сносу не подлежат. Более того, законодатель также предусмотрел возможность пересмотра ранее принятых решений о сносе самовольных построек. Неудивительно, что и в новом обзоре позиция Верховного суда качественно изменилась".
В том же случае, когда дом построен законно, но в силу ряда обстоятельств оказался в запретной зоне, владельцу в случае сноса обязаны заплатить компенсацию. Новые разъяснения Верховного суда сегодня приобретают особую актуальность: в связи с принятием закона о бесплатном подключении газа, по мнению экспертов, количество трубопроводов должно вырасти.
"Очевидно, что в этом случае количество трубопроводов возрастет, - говорит Никита Филиппов. - Но нужно также понимать, что не каждый трубопровод в обязательном порядке предполагает снос близлежащих домов. Степень опасности определяется от технических характеристик таких трубопроводов. Кроме того, в этом случае могут применяться различные защитные мероприятия. В любом случае собственники домов вправе требоваться как возмещения убытков, так и выкупа у них земельного участка и дома по рыночной стоимости. Вполне естественно, что владельцы трубопроводов будут учитывать данный фактор и экономическую целесообразность его прокладки по той или иной территории с учетом необходимости возмещения соответствующих убытков".