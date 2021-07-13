Верховный суд запретил признавать самостроями дома у "секретных" трубопроводов

Верховный суд России сделал специальное разъяснение: нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, когда домовладелец не знал о том, что рядом проходит магистраль. Образно говоря, если трубопровод оказался "секретным", дачи возле него просто так не снесут. Более того, владельцы уже снесенных на таком основании домов сейчас смогут потребовать компенсации.

Правовые позиции, защищающие граждан, прописаны в тематическом обзоре, детально проясняющие правила строительства и сноса строений в охранных зонах трубопроводах. Вопрос касается многих тысяч дачников. Нередко человек лишь постфактум узнает, что рядом с участком проходит магистраль. До сих пор существовала опасность, что в таком случае дом признают самовольной постройкой и заставят снести. За свой счет.

"Именно такие ситуации случались раньше, - рассказал "РГ" заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались. Соответственно, дома, расположенные в непосредственной близости от "непубличного" трубопровода, не могут признаваться самовольной постройкой".

Он подчеркивает: ранее принятые судебные решения о признании таких домов самовольными постройками, теперь стало возможно отменить по новым обстоятельствам и потребовать возмещения убытков в случае, если дом уже снесен.

"Обзор стал результатом обобщения судебной практики по результатам применения изменений земельного и градостроительного законодательства, произошедших в 2018 году, - рассказывает Никита Филиппов. - Не секрет, что до вступления в силу закона о зонах с особыми условиями использования территорий суды очень часто признавали самовольными постройками жилые дома, расположенные рядом с газопроводами. Такие случаи были во множестве были зафиксированы в Чехове Московской области, Сургуте, Томске, а также других городах и регионах России. Очень часто люди даже не знали, что рядом находится опасный линейный объект. Они получали участки, застраивали их по всем правилам, включая процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию (тогда еще не был предусмотрен уведомительный порядок начала и завершения строительства объектов ИЖС). Участки с такими домами покупались и продавались, бывало по несколько раз, и никто из новых собственников не знал, что строить и жить на таких участках просто опасно. Практика судов по таким спорам была однозначная - если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома. Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной земле нитке газопровода, суды не интересовали. Закон же поменял эту порочную практику, обязав собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, к которым отнесены и минимальные расстояния, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и иные объекты капитального строительства сносу не подлежат. Более того, законодатель также предусмотрел возможность пересмотра ранее принятых решений о сносе самовольных построек. Неудивительно, что и в новом обзоре позиция Верховного суда качественно изменилась".

В том же случае, когда дом построен законно, но в силу ряда обстоятельств оказался в запретной зоне, владельцу в случае сноса обязаны заплатить компенсацию. Новые разъяснения Верховного суда сегодня приобретают особую актуальность: в связи с принятием закона о бесплатном подключении газа, по мнению экспертов, количество трубопроводов должно вырасти.

"Очевидно, что в этом случае количество трубопроводов возрастет, - говорит Никита Филиппов. - Но нужно также понимать, что не каждый трубопровод в обязательном порядке предполагает снос близлежащих домов. Степень опасности определяется от технических характеристик таких трубопроводов. Кроме того, в этом случае могут применяться различные защитные мероприятия. В любом случае собственники домов вправе требоваться как возмещения убытков, так и выкупа у них земельного участка и дома по рыночной стоимости. Вполне естественно, что владельцы трубопроводов будут учитывать данный фактор и экономическую целесообразность его прокладки по той или иной территории с учетом необходимости возмещения соответствующих убытков".