Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономику и безопасность

Президенты России и Беларуси встретились во вторник в Санкт-Петербурге. Владимир Путин назвал Беларусь надежным и стабильным партнером, а Александр Лукашенко отметил, что благодаря кооперации удается выстоять в условиях санкций.

Переговоры были согласованы заранее, в одном из телефонных разговоров лидеров, так что неожиданной встречу в Санкт-Петербурге назвать нельзя. Главы России и Беларуси часто общаются, только в этом году было уже три личных встречи, последний раз в конце мая, и семь телефонных разговоров.

"Мы, как и договаривались в прошлый раз, встречаемся после того, как правительства поработали - прежде всего, в сфере экономики", - приветствовал Владимир Путин Александра Лукашенко в Константиновском дворце. "Республика Беларусь - я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства - в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики", - констатировал он.

Путин отметил, что в прошлом году товарооборот "немножко припал" из-за коронавируса, где-то на 17 процентов. В этом году за первые 4-5 месяцев он значительно вырос - на 37 с лишним процентов. "Это хороший показатель", - оценил российский президент. "Несмотря на коронавирус, на другие "инфекции", в том числе связанные с внешними вызовами - я имею виду всякие санкционные события - республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5 процента сократился внешний долг Республики Беларусь... То есть в этом смысле Беларусь - надежный, стабильный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно уровень, необходимый для обслуживания внешнеторговых операций", - сказал Путин.

Президент России также заметил, что промышленное производство в Беларуси увеличилось более чем на 16 процентов. Это очень хороший показатель с учетом глубокой кооперации в этой сфере, оценил он. И еще добавил, что производственные связи, которые удалось сохранить со времен СССР и развивать за последние годы, дают позитивный эффект для экономик двух стран. Путин предложил подвести некоторые итоги того, что было наработано правительством, и посмотреть, по каким направлениям двигаться дальше.

"Вижу, вы очень серьезно погрузились в экономику Беларуси, абсолютно точно назвали цифры, - сказал Лукашенко. - Отрадно, что наш товарооборот растет, несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Беларуси и России". "Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто... И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам... и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило", - заверил он.

"Главное - это безопасность наших государств", - продолжил Лукашенко. "Как бы они нас не убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности", - считает он. "Мы все время и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа. Они перешли к индивидуальному террору. И каждые сутки есть развитие", - сообщил президент Беларуси. "Пытаются надавить, запугать", - сказал он. "Мы всех их вычислим и найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - заверил Лукашенко.

Президент Беларуси назвал "мерзопакостными" полторы тысячи некоммерческих и неправительственных организаций, "которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а этот вот террор". "Чем они занимались - понятно, они финансировались извне, а мы все думали: ну ладно ж, демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать, ну вот и получили соответствующие результаты", - сказал он.

"Но все равно это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее - мы справимся. Главное - это экономика", - считает Лукашенко. Надавить извне не получится, убежден он. "Мир изменился, мир совершенно другой. Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить - как у нас это и получалось", - заключил он. Дальше беседа продолжилась в закрытом формате.

Как сообщил перед встречей журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на повестке - двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, крупные совместные проекты. Предполагалось обсудить и то, как министерства и ведомства работают над реализацией ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства. Кроме того, планировался обмен мнениями по международным делам, обсуждение попыток коллективного Запада и дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию, добавил Песков.

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На вопрос, почему не было анонса встречи, он ответил: "Она не срочная, несколько недель назад по ней была достигнута договоренность в одном из телефонных разговоров". "Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Беларуси, но поскольку президенты общаются часто, общение носит рабочий формат, это союзнические отношения, мы просто в этот раз не делали какого-то специального анонса", - объяснил Песков. Но это нисколько не умаляет значение этих переговоров, подчеркнул он.