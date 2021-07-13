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13.07.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Вместо Краснодарского края российские туристы поехали в Абхазию

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Отели в Абхазии, по данным агрегаторов и экспертов, на июль и август забронированы на 80-90%. Вместо Краснодарского края, где ввели ограничения, связанные с пандемией, туристы устремились в соседнее государство.
Музеи и концертные залы в Абхазии с 12 июля временно закрыты, но туристов это не смущает. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Музеи и концертные залы в Абхазии с 12 июля временно закрыты, но туристов это не смущает. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Музеи и концертные залы в Абхазии с 12 июля временно закрыты, но туристов это не смущает. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как показывают агрегаторы, во второй половине июля выбирать отель в Абхазии придется из ограниченного числа вариантов, доступно для бронирования лишь 10% мест. Та же ситуация и в начале августе. Во второй половине месяца вариантов побольше. Но это пока. "Бронирования по Абхазии только нарастают. С 1 августа там будет забронировано до 100% средств размещения. После того как заполнятся нелегальные гостевые дома в Краснодарском крае, все поедут в Абхазию", - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В гостевых домах не нужно предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации, поясняет он.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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В Краснодарском крае ранее обязали заселять гостей в отели в июле только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. В августе потребуется уже сертификат о вакцинации, медотвод от вакцинации, справка о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест. Но в последнем случае турист обязан подписать согласие на прививку от COVID в течение трех суток. Глава Ростуризма Зарина Догузова даже обратилась к руководству края с просьбой дать туристам возможность приезжать на отдых в том числе только с отрицательным ПЦР-тестом. По ее словам, туристы надеются на смягчение ограничений.

Однако введенные меры действуют. На этом фоне популярность Абхазии растет. Туристов не смущают введенные там 12 июля дополнительные антиковидные меры - приостановка деятельности театров, культурных центров, концертных залов и других учреждений культуры. Ни виза, ни ПЦР-тест для въезда в Абхазию не нужны. Более того, уехать в соседнюю страну можно по "единому билету", включающему самолет или поезд в Сочи и автобус через границу в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. Всего за курортный сезон планируется перевезти более 3 тысяч туристов, уже оформлено около 2 тысяч "единых" билетов, рассказал "РГ" представитель оператора перевозок - Единой транспортной дирекции.

Кроме того, из Туапсе в Гагру ходит туристический поезд "Сочи". В Федеральной пассажирской компании отметили, что он пользуется стабильным спросом. Сейчас в среднем в неделю на поезде перевозят по 2,5 тысячи пассажиров. Едут путешественники в туры, а также самостоятельные туристы, желающие пересечь границу с комфортом, не выходя из вагона.

В итоге в Краснодарском крае отели на август заполнены только на треть, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Турбизнес несет потери. Но туристы могут сэкономить, отдых в Абхазии дешевле, говорят представители туриндустрии. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, в среднем туристы бронируют отели на шесть суток стоимостью 4,2 тысячи рублей за ночь. Больше всего востребован сегмент эконом-класса. Отели без звезд бронируют 30% туристов, гостевые дома - 20%, а отели категории "три звезды" - 15%.

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