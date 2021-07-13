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13.07.2021 19:46
Рубрика: В мире

Во Франции не пустят без прививки в поезд и самолет, в магазин и кафе

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Ожидалось, что французский президент выскажется по поводу эпидемического положения в стране 14 июля, когда отмечается национальный праздник - День взятия Бастилии. Но он решил это сделать раньше.
Посетитель бара во французском городе Камбре сканирует свой QR-код с помощью специального приложения. Фото: Reuters Посетитель бара во французском городе Камбре сканирует свой QR-код с помощью специального приложения. Фото: Reuters
Посетитель бара во французском городе Камбре сканирует свой QR-код с помощью специального приложения. Фото: Reuters

Пойти на такой шаг его заставила надвигающаяся на Францию четвертая ковидная волна, спровоцированная штаммом "дельта". Выступив с телеобращением к нации, Эмманюэль Макрон заявил, что с 1 августа санитарный пропуск, который свидетельствует о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста, станет обязательным для посещения ресторанов, кафе, баров, торговых центров, больниц, а также для пассажиров поездов дальнего следования и самолетов.

Фото: REUTERS
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Помимо этого, уже начиная с 21 июля, французам надо будет предъявлять санитарный пропуск при посещении музеев, концертов, кинотеатров, фестивалей, а также прочих мероприятий с участием более 50 человек. Более того, Макрон объявил о том, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавируса для всего персонала медицинских учреждений. Она также коснется и тех медиков, кто контактирует с больными на дому. "Контроль и административные санкции будут применяться для проверки исполнения этого указа с 15 сентября",- подчеркнул глава французского государства. Как позднее уточнил министр здравоохранения Оливье Веран, медработники, которые не привьются, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Судя по всему, эта мера позднее распространится и на другие профессиональные категории - полицейских, пожарных и так далее.

Как считает французский президент, в создавшихся условиях вакцинация - это единственный путь к возвращению к нормальной жизни и та самая "козырная карта", которой не было ранее. При этом Макрон дал недвусмысленно понять, что с повестки дня не снимается вопрос об обязательных прививках от COVID-19 и для всех французов, что будет зависеть от эволюции эпидемиологической обстановки в стране в ближайшие месяцы.

Правда, пока не ясно, как правительству удастся реализовать столь широкомасштабную кампанию, особенно в той части, что касается внедрения и, считай, почти тотальной проверки санитарных сертификатов. Во-первых, далеко не все, допустим, объекты общепита, особенно небольшие кафе или бары, имеют соответствующее оборудование. А во-вторых, там, где оно есть, на процедуру контроля потребуется немало времени. "Представьте себе ресторан на 200 человек. Если на каждого потратить хотя бы одну минуту, то проверка сертификатов займет свыше трех часов", - пожаловался в этой связи Ален Турнье, возглавляющий Союз работников гостиничного и ресторанного бизнеса.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
МИД РФ: Франция не может диктовать, какими вакцинами прививаться

Схожие проблемы возникнут на вокзалах и аэропортах, где, судя по всему, придется привлекать дополнительный персонал. Скорее всего, эту проблему властям придется решать, скажем так, в ручном режиме.

Что касается контроля на границах Франции, то, по словам Макрона, его усилят для лиц, прибывающих из стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности. Причем для непривитых пассажиров будет введена принудительная изоляция.

Надо сказать, что объявленный Макроном план по борьбе с надвигающимся всплеском "дельта"-эпидемии (число зараженных здесь удваивается каждые пять суток), не на шутку встревожил французов накануне летних отпусков. Уже в понедельник вечером на сайт Doctolib, где можно записаться на вакцинацию, поступило свыше 900 тысяч заявок, а утром во вторник у специализированных центров выстроились очереди желающих привиться.

Макрон дал понять, что с повестки дня не снимается вопрос об обязательных прививках от COVID-19 для всех французов 

Как стало известно, 21 июля по инициативе президента и правительства созывается чрезвычайная сессия французского парламента. На ней будет рассмотрена санитарная обстановка в стране и приняты дополнительные законодательные акты для борьбы с эпидемией. Можно предположить, что на сессии не обойдется без серьезных столкновений между сторонниками и противниками макроновских мер.

Резкой критике Елисейский дворец уже подвергли представители парламентской оппозиции. Так, депутат от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Эрик Кокрель считает, что "Макрон обрисовал контуры общества всеобщего контроля и дискриминации". Со своей стороны видный политик и представитель Национального Объединения (экс-Нацфронта) Жильбер Коллар заявил, что нарушается принцип добровольности, о котором ранее неоднократно говорил сам хозяин Елисейского дворца. "Лишая людей права выбора (вакцинироваться или нет), Макрон тем самым становится президентом смирительной рубашки", - написал он в своем "Твиттере".

Официально

"Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате - естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривается ли подобный Франции сценарий ужесточения "ковидных" мер на федеральном уровне в России.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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