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13.07.2021 11:45
Рубрика: В мире

Во Франции санитарный пропуск станет обязательным в ресторанах и на транспорте

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Ожидалось, что французский президент выскажется по поводу эпидемического положения в стране 14 июля в день национального праздника - Взятия Бастилии, но он решил это сделать на два дня раньше - вечером в понедельник.
Фото: Владимир Биль/РГ Фото: Владимир Биль/РГ
Фото: Владимир Биль/РГ

Пойти на это его заставила надвигающаяся на Францию четвертая ковидная волна, спровоцированная коварным штаммом "дельта". Выступив с телеобращением к нации, Эммануэль Макрон заявил, что с 1 августа санитарный пропуск, который свидетельствует о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста, станет обязательным для посещения ресторанов, кафе, баров, торговых центров, больниц, а также для пассажиров поездов дальнего следования и самолетов.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
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Помимо этого, уже начиная с 21 июля, французам надо будет предъявлять санитарный пропуск при посещении музеев, концертов, кинотеатров, фестивалей, а также прочих мероприятий с участием более 50 человек.

Более того Эмманюэль Макрон объявил о том, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавируса для всех медицинских работников. "Контроль и административные санкции будут применяться для проверки исполнения этого указа с 15 сентября",- подчеркнул глава французского государства. Как позднее уточнил министр здравоохранения Оливье Веран, те медработники, которые не пройдут вакцинацию, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Что касается контроля на границах Франции, то, по словам Эмманюэля Макрона, он будет усилен для лиц, прибывающих из стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности. Для не вакцинированных пассажиров будет введена принудительная изоляция.

Как стало известно, 21 июля по инициативе президента и правительства созывается чрезвычайна сессия французского парламента. На ней будет рассмотрена санитарная обстановка в стране и приняты дополнительные законодательные акты для борьбы с эпидемией.

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