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13.07.2021 23:38
Рубрика: В мире

Военный проект Евросоюза застрял в мертвой точке

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Проект оборонной интеграции Евросоюза, призванный укрепить "военную автономию" Старого Света, о которой в последние годы было столько разговоров, безнадежно буксует. Об этом сообщает европейское издание Politico, получившее доступ к конфиденциальному докладу о программе PESCO ("Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам обороны и безопасности"). Она была запущена в 2017 году если не в качестве альтернативы, то, по крайней мере, как существенное дополнение НАТО.

Тогда один из ее лоббистов Жан-Клод Юнкер, возглавлявший Еврокомиссию, заявил, что "пришло время разбудить "Спящую красавицу". "Однако с тех пор "красавица" едва шевелится... Хваленую инициативу с трудом удается оживить", - признает Politico. Как следует из обзорного отчета, который был разослан секретариатом PESCO 25 странам-участницам, почти добрая половина проектов все еще находится в зачаточном состоянии.

Фото: Татьяна Андреева
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В теории PESCO затрагивает все сферы - сушу, море, воздух, космос и киберпространство и включает 46 самых разных проектов - от защиты беспилотников до подготовки разведчиков. Однако 21 проект безнадежно застрял на стадии "вынашивания идеи". Еще по 17 проектам спустя три с половиной года "не определен объем работ". Некоторые отложены на несколько лет. И лишь восемь проектов вышли на предпоследний этап, но ни один пока не удалось довести до финальной фазы. В шести случаях причиной срыва или задержки названа пандемия. На два десятка миссий у национальных государств (за каждым закреплено одно или несколько направлений) банально нет денег. В чем причина провала остальных, в докладе не объясняется. Например, Германия отвечает за создание системы кризисного реагирования на чрезвычайные ситуации. "По иронии судьбы не назван даже год завершения проекта, призванного обеспечить более мобильное планирование", - пишет Politico. То же самое происходит с возложенной на Францию задачей по координации связи между военными базами разных стран ЕС.

Спустя три с половиной года добрая половина оборонных проектов ЕС находится в зачаточном состоянии

Наблюдатели признают: в свое время на PESCO возлагались большие надежды. Разговоры о собственной оборонной политике европейцев активизировались с приходом в Белый дом Дональда Трампа - как известно, при нем трансатлантические связи подверглись испытанию на прочность. "Сторонники расширения военного сотрудничества внутри ЕС утверждали, что Европа не всегда может полагаться на США или НАТО", - отмечает издание. Однако дело не сдвинулось с мертвой точки даже после того, как из ЕС вышла Британия - "главный скептик" в отношении идеи европейского военного альянса. Лондон с самого начала отказался поддержать PESCO вместе с Данией и Мальтой. Зато администрацию Джо Байдена нынешняя пробуксовка вполне устраивает. В этом году Вашингтон даже присоединился к инициативе PESCO по трансграничному военному транспорту (ее возглавляют Нидерланды). Американцы пытаются представить дело так, будто PESCO никак не может выступать конкурентом НАТО.

Между тем в ответ на просьбу СМИ дать хотя бы какой-то комментарий по утечкам представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил: "Поскольку документы, на которые вы ссылаетесь, являются конфиденциальными и даже засекреченными, их невозможно прокомментировать публично".

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