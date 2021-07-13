Володин: Меры поддержки военнослужащих должны стать еще более эффективными

Законодателям необходимо обеспечить более адресную и эффективную поддержку военнослужащих. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения музея всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Спикер напомнил, что часть социальной поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и их семей идет через такие общественные организации как "Боевое братство", и это оказалось эффективным.

"Они знают лучше людей, они знают лучше обстановку в семье, они знают, чем болен, допустим, ветеран, и какая помощь ему требуется", - объяснил Володин журналистам после осмотра музея организации.

Он выразил уверенность, что законодатели поработают над тем, чтобы меры поддержки стали еще более адресными и эффективными. При этом будет учитываться накопленный опыт в данной сфере. По словам Володина, речь, в частности, о помощи военнослужащим, "которые сегодня должны получить медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение". "Ну и, конечно, поддержка семей, оставшихся без кормильца, без главы семьи", - добавил спикер Госдумы.

Володин также подчеркнул, что для работы ветеранских организаций по сохранению исторической памяти в РФ должны быть созданы оптимальные условия. Он считает, что к решению этого вопроса должны подключиться и законодатели.

"Именно через личное участие ветеранов, прошедших путь в горячих точках (а сейчас ветеранов Великой Отечественной войны совсем мало осталось), нужно рассказывать об истории, - объяснил политик. - И здесь роль общественных организаций очень большая. Поэтому нам важно, чтобы условия для этой работы также были созданы и через законодательное регулирование".