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13.07.2021 21:34
Рубрика: Власть

Володин раскритиковал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пытается навязать России чуждые ей ценности, идущие вразрез с Конституцией страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя требование узаконить однополые союзы в РФ.

Песков прокомментировал требование ЕСПЧ по однополым бракам

Во вторник, 13 июля, на сайте ЕСПЧ был опубликован пресс-релиз по постановлению суда. Согласно нему, Россия отказами регистрировать однополые союзы нарушила статью Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни. При этом суд потребовал от России узаконить регистрацию однополых партнерств.

Володин, комментируя данное требование в своем Telegram-канале, напомнил норму из статьи 79 Конституции РФ, за которую год назад проголосовали россияне. А именно: если решения межгосударственных органов противоречат основному закону РФ, то они не подлежат исполнению в нашей стране. Решений ЕСПЧ это касается в первую очередь, заметил Володин.

Еще одна норма, которую поддержало абсолютное большинство участников общероссийского голосования, - о защите "института брака как союза мужчины и женщины". "Возможно, теперь многие поймут, почему необходимо было вносить изменения в Конституцию", - подчеркнул спикер. По его словам, в связи с этим возникает вопрос: "Зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности?".

Володин напомнил европейским политикам, что у каждой нации есть свой культурный код, свои традиции и менталитет. "Не считаться с этим нельзя, - уверен он. - Инородные гены, которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам". В качестве примера парламентарий привел недавние столкновения в Грузии. В связи с этим он назвал целью такого рода решений, идущих вразрез с иными ценностями, расшатывание чужой государственности.

"Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно", - обратил внимание председатель ГД. По его оценке, в этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение.

"Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку", - посоветовал Володин.

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