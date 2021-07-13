Врач рассказал, что нельзя делать в аномальную жару

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников на пресс-конференции, посвященной климатическим аномалиям, рассказал, что нельзя делать в жаркую погоду.

Прежде всего в наше необычное ковидное время людям надо особенно тщательно следить за правилами ношения масок. Нельзя носить на лице влажные, мокрые маски. Это будет лишь способствовать увеличению количества вредных бактерий и не спасет от проникновения вирусных частиц.

"Если маска становится влажной, ее нужно сразу же поменять. И важно следить, чтобы маски были чистыми", - отметил специалист. Он также предостерег автомобилистов от того, чтобы сразу же после посадки в салон включать на максимальный холод кондиционер. Правильные действия: сначала открыть двери или окна в машине, чтобы вышел весь жар, а затем уже включать кондиционер, но не на самую низкую температуру.

Нежелательно также из жары попадать в сильно охлажденное помещение. По словам Тяжельникова, оптимальная температура в помещениях в жаркую погоду должна составлять плюс 23-24 градуса. В противном случае простуды не избежать.

Не стоит налегать на газированные и сладкие напитки. Любые сладкие напитки не только провоцируют жажду, но еще и провоцируют проблемы с сердцем и сосудами. Чистая прохладная вода в жару - лучший вариант. Она всегда должна быть под рукой.

Днем нельзя заниматься спортом на открытом воздухе. Это касается и кардионагрузок, и велосипедных прогулок, и занятий на уличных тренажерах.