Выдача ипотеки на новое жилье резко упала

Примерно на 40% упали выдачи кредитов на покупку жилья в первую неделю июля, после изменения условий ипотеки с господдержкой, сообщают участники рынка.

Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли, повышения доступности ипотеки и улучшения жилищных условий граждан, как предусмотрено в нацпроекте "Жилье и городская среда". С 1 июля максимальная ставка по программе поднялась с 6,5% до 7%, а лимит кредитов снизился до 3 млн рублей.

Перед вступлением в силу этих изменений возник небольшой ажиотаж, прирост обращений за неделю составил 12%, говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. В первую же неделю июля количество обращений снизилось на 45%, во вторую неделю - еще на 9%. "В следующие недели мы ожидаем стабилизацию количества обращений на текущем уровне с постепенным увеличением к IV кварталу", - говорит он. Спрос будет смещаться в сторону вторичного жилья, добавляет эксперт.

По сравнению с прошлым годом выдачи ипотеки с господдержкой снизились почти на 40%, сообщил банк "Открытие". Замедление темпов выдачи характерно почти для всех регионов - рынок адаптируется к новым условиям, отмечает руководитель управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. Новый лимит кредитов уменьшает интерес к программе в крупных городах. "К концу года мы прогнозируем снижение спроса на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге на 25%, а в некоторых мегаполисах - на 15%", - говорит она. Интерес заемщиков смещается на совместные программы субсидируемой ипотеки банков и застройщиков.

За первые недели июля средневзвешенная ставка топ-15 банков по льготной ипотеке, по данным ДОМ.РФ, выросла на 0,4%, рыночных кредитов на новостройки - на 0,06%. К концу года средняя ставка новых выдач вполне может достичь уровня 9% (в первом полугодии, для сравнения, она составляла 7,2-7,3% за счет вклада льготной ипотеки), считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В I полугодии 2021 года ипотека вновь побила рекорд - по предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, было выдано 936 тысяч ипотечных кредитов на 2,69 трлн рублей, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Рекордным был и 2020 год в целом с 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей. По льготной программе с апреля 2020 по июль 2021 года выдан 1,7 трлн рублей, улучшить жилищные условия смогли 556,2 тысячи семей, сообщает АНО "Национальные приоритеты".

К зиме средняя ипотечная ставка может вырасти до 9% годовых

Одновременно с ужесточением условий ипотеки с господдержкой, которую многие считают одной из причин роста цен на жилье (по данным портала "Мир квартир", только за последние полгода цены на новостройки в крупных городах подросли на 12,6%), были расширены возможности покупки жилья по семейной ипотеке: получить кредит теперь могут получить и семьи, где не ранее 2018 года родился первый ребенок (ранее в ней участвовали только родители двоих или более детей либо ребенка-инвалида). По этой программе, по словам директора подразделения госпрограммы в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталия Насонова, уже улучшили свои жилищные условия больше 153 тысяч семей.