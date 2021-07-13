Вышел трейлер нового мультфильма Pixar

На YouTube-канале студии Pixar появился тизер-трейлер нового проекта студии - анимационной комедии с этническим заделом "Я краснею" (Turning Red). Ролик длится чуть менее двух минут, но ясно даёт понять: будет крайне живенько, ярко и весело - как это они там любят и умеют.

В центре истории - тринадцатилетняя Мэй Ли, которая в случае нервного перевозбуждения или морального дискомфорта теряет самообладание и со спецэффектами превращается в огромную красную панду. Сея масштабный хаос.

Как и в случае с только что вышедшим "Лукой" Энрико Касаросы, студия вновь дала дорогу молодым. В данный раз - ныне живущей в Канаде китаянке Доми Ши. Той самой, что сняла милейшую "пельменную" короткометражку "Бао" (премия "Оскар"), а также работала на подхвате на "Головоломке" и четвертой "Истории игрушек".

Ши - постановщик и сценарист. Продюсер - Линдси Коллинз ("В поисках Дори", "Джон Картер", "ВАЛЛ·И").

Премьера - март 2022-го.