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Вышел трейлер нового мультфильма Pixar

Новости
    13.07.2021, 16:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Pixar Фото: youtube.com/ Pixar
Фото: youtube.com/ Pixar

На YouTube-канале студии Pixar появился тизер-трейлер нового проекта студии - анимационной комедии с этническим заделом "Я краснею" (Turning Red). Ролик длится чуть менее двух минут, но ясно даёт понять: будет крайне живенько, ярко и весело - как это они там любят и умеют.

В центре истории - тринадцатилетняя Мэй Ли, которая в случае нервного перевозбуждения или морального дискомфорта теряет самообладание и со спецэффектами превращается в огромную красную панду. Сея масштабный хаос.

Как и в случае с только что вышедшим "Лукой" Энрико Касаросы, студия вновь дала дорогу молодым. В данный раз - ныне живущей в Канаде китаянке Доми Ши. Той самой, что сняла милейшую "пельменную" короткометражку "Бао" (премия "Оскар"), а также работала на подхвате на "Головоломке" и четвертой "Истории игрушек".

Ши - постановщик и сценарист. Продюсер - Линдси Коллинз ("В поисках Дори", "Джон Картер", "ВАЛЛ·И").

Премьера - март 2022-го.

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