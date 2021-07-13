Постановление главного государственного санитарного врача по Ярославской области от 13 июля 2021 года № 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Ярославской области Звягин А.М., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация поданной инфекции в Ярославской области расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 21 июня 2021г, когда прирост за сутки составил 8%, а в последующие дни прирост по 7 - 8 % ежедневно.

Ситуация по новой короновирусной инфекции в Ярославской области ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18-60 лет, удельный вес которых составляет от 60 % - 72 % еженедельно.

Отмечается рост числа заболевших лиц , активно посещающих общественные места ( торговые центры, спортивные мероприятия, места общественного питания) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших : работающее население - 68% , дети - 9%, пенсионеры - 8%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой короновирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ " О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой короновирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес- клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций , оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно- коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и видов собственности, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово- развлекательных центрах;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ярославской области , в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. представить в медицинскую организацию, осуществляющую деятельность по вакцинации населения, списки работников, сотрудников, подлежащих проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок: до 23.07.2021.

2.2. в срок до 04.08.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60 % от общей численности работников, сотрудников;

2.3. усилить информационно- разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Ярославской области:

4.1. обеспечить контроль предоставления руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления списков работников, сотрудников, подлежащих проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинские организации, осуществляющие деятельность по вакцинации населения.

4.2. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно по пятницам представлять в Управление

Роспотребнадзора по Ярославской области информацию об исполнении настоящего

Постановления посредством электронной почты на адрес: mail@76.rospotrebnadzor.ru

4.3. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.4. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области (Л.А.Шишкиной ) и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением "иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

А.М.Звягин







