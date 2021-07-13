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13 июля 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Ярославской области от 13 июля 2021 года № 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 13 июля 2021 г.
Опубликован 13 июля 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Ярославской области Звягин А.М., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация поданной инфекции в Ярославской области расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 21 июня 2021г, когда прирост за сутки составил 8%, а в последующие дни прирост по 7 - 8 % ежедневно.

Ситуация по новой короновирусной инфекции в Ярославской области ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18-60 лет, удельный вес которых составляет от 60 % - 72 % еженедельно.

Отмечается рост числа заболевших лиц , активно посещающих общественные места ( торговые центры, спортивные мероприятия, места общественного питания) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших : работающее население - 68% , дети - 9%, пенсионеры - 8%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой короновирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ " О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой короновирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес- клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций , оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно- коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и видов собственности, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово- развлекательных центрах;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ярославской области , в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. представить в медицинскую организацию, осуществляющую деятельность по вакцинации населения, списки работников, сотрудников, подлежащих проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок: до 23.07.2021.

2.2. в срок до 04.08.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60 % от общей численности работников, сотрудников;

2.3. усилить информационно- разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Ярославской области:

4.1. обеспечить контроль предоставления руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления списков работников, сотрудников, подлежащих проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинские организации, осуществляющие деятельность по вакцинации населения.

4.2. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно по пятницам представлять в Управление

Роспотребнадзора по Ярославской области информацию об исполнении настоящего

Постановления посредством электронной почты на адрес: mail@76.rospotrebnadzor.ru

4.3. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.4. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области (Л.А.Шишкиной ) и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением "иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

А.М.Звягин



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