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13.07.2021 20:22
Рубрика: Экономика

За рубежом подтвердили надежность "Спутника V"

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Сразу несколько международных исследований, результаты которых были обнародованы за последние пару-тройку дней, подтвердили надежность вакцины "Спутник V". Наш препарат, похоже, изучают вдоль и поперек, и все проверки он проходит успешно.

Вчера, кстати, стало известно, что за производство российской вакцины берется крупнейший в мире производитель - Serum Institute of India (SII), уже "выдавший на-гора" более чем полмиллиарда доз противоковидных вакцин, разработанных в том числе AstraZeneca и компанией Novavax. И это тоже показатель перспективности нашего препарата. Мощности индийского производителя позволят выпускать 300 млн доз в год, с прицелом на экспорт.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
РФПИ назвал возможные сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Теперь о последних результатах тестирования. В Аргентине завершили исследование, в котором принимали участие медработники, то есть люди из группы риска по заражению коронавирусом. У 94% сильный иммунный ответ сформировался уже после первой дозы препарата. Результаты опубликованы в рецензируемом журнале Cell Reports Medicine.

Центр имени Гамалеи, в свою очередь, проверил, насколько "Спутник V" эффективен против новых штаммов SARS -CoV-2. Оказалось, что антитела привитых справляются и с "Альфа" (британский), и с "Бета" (южноафриканский), и с "Гамма" (бразильский), и с "Дельта" - тот самый "индийский" штамм, который сейчас заражает девять из 10 заболевших в нашей стране. Не пробили защиту "Спутника V" и наши доморощенные "московские" варианты коронавируса. Статья с результатами опубликована в авторитетном журнале Vaccines. Упоминаю об этом, потому что к данным, которые обнародованы по всем правилам, доверие всегда выше.

Третье исследование - и тоже с "правильной" публикацией - представили ученые по результатам прививочной кампании в Сан-Марино. Там решили проверить, насколько безопасен "Спутник V" для пожилых. Итог: безопасен и эффективен. Не было у привившихся (а прививки в этой стране делали еще в марте) неприятных или, тем более, тяжелых последствий.

Наконец, в РФПИ обещают, что через пару недель появится еще одна публикация: по результатам исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca. "Исследования завершаются в Азербайджане и ряде других стран (...) Мы ожидаем публикации результатов этого совместного клинического исследования с AstraZeneca к концу июля", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, назвав их "потрясающими".

Прививка "Спутником V" защитит от всех распространенных штаммов коронавируса

Ключевым и пока не закрытым остается вопрос: когда наша вакцина получит официальное признание ВОЗ и ЕМА (Европейского агентства лекарственных средств). В зарубежную прессу просачиваются слухи о том, что российская сторона не предоставляет всех документальных данных о производных вакцины - но это именно слухи, поскольку авторы публикаций ссылаются на безымянные источники. Отвечая на этот вопрос. Дмитриев вчера заявил, что надеется получить свидетельство о преквалификации ВОЗ осенью. Но подчеркнул, что "все зависит" от тамошних чиновников.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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