Новости

Заболевшего COVID Петра Мамонова не удалось вывести из комы 12:20
Дуэйн Джонсон выложил кадр из "Черного Адама" и стал мемом 11:52
Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме 11:08
Валерий Гаркалин рассказал о чувстве юмора Владимира Меньшова 10:37
Александр Роднянский подписал контракт с Apple 12.07.2021

Заболевшая коронавирусом Ирина Алферова идет на поправку

Новости
    13.07.2021, 11:23
Текст:   Олег Усков

Госпитализированная две недели назад народная артистка РФ Ирина Алферова идет на поправку. Об этом сообщает МК со ссылкой на заместителя художественного руководителя "Школы современной пьесы" Станислава Нечаева.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме

"На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна идет на поправку", - рассказал он, заверяя, что актриса находится "в хорошем настроении".

Стоит напомнить, что на момент госпитализации (две недели назад) с коронавирусом состояние Алферовой оценивалось как тяжелое и врачи не рисковали давать твердые прогнозы. При этом ситуацию усугубил тот факт, что Ирина Ивановна, заболев, какое-то время не обращалась к медикам и лечилась самостоятельно, так как думала, что у нее ОРВИ.

В конце концов актрису удалось уговорить вызвать "скорую", и прибывшие на вызов врачи констатировали у Алферовой запущенное течение болезни.

Артистку поместили в отдельную палату госпиталя в Химках вместе с мужем, актером Сергеем Мартыновым, который также заболел COVID и в какой-то момент был на грани реанимации.

Ирине Алферовой 70 лет. Родилась в Новосибирске. Известна ролями в картинах и сериалах "Хождение по мукам" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера", "ТАСС уполномочен заявить", "Учитель пения", "Водоворот".

Новости

Умер актер Повилас Гайдис 12.07.2021
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о сепсисе у певицы 12.07.2021
От COVID-19 умер актер из "Ноги" и "Лунного папы" Шерали Абдулкайсов 12.07.2021
Вышел трейлер "лавкрафтианского" сериала Стивена Кинга 12.07.2021
⧣ Россия
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Модельер Валентин Юдашкин заразился COVID в Италии 12.07.2021
Видео: Вахтанг Кикабидзе снялся в новом сезоне "Сватов" 12.07.2021
Петра Мамонова не могут вывести из комы 12.07.2021
⧣ сериалы
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Автор "Игры престолов" Джордж Мартин снимет сериал про индейцев 12.07.2021
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия 11.07.2021
Netflix закрыл сериал "Проклятая" 11.07.2021
⧣ происшествия
Фото: Александр Корольков/РГ
Жена Петра Мамонова рассказала о тяжелом состоянии актера 11.07.2021
СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось 10.07.2021
В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков 10.07.2021