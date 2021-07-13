Заболевшая коронавирусом Ирина Алферова идет на поправку

Госпитализированная две недели назад народная артистка РФ Ирина Алферова идет на поправку. Об этом сообщает МК со ссылкой на заместителя художественного руководителя "Школы современной пьесы" Станислава Нечаева.

"На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна идет на поправку", - рассказал он, заверяя, что актриса находится "в хорошем настроении".

Стоит напомнить, что на момент госпитализации (две недели назад) с коронавирусом состояние Алферовой оценивалось как тяжелое и врачи не рисковали давать твердые прогнозы. При этом ситуацию усугубил тот факт, что Ирина Ивановна, заболев, какое-то время не обращалась к медикам и лечилась самостоятельно, так как думала, что у нее ОРВИ.

В конце концов актрису удалось уговорить вызвать "скорую", и прибывшие на вызов врачи констатировали у Алферовой запущенное течение болезни.

Артистку поместили в отдельную палату госпиталя в Химках вместе с мужем, актером Сергеем Мартыновым, который также заболел COVID и в какой-то момент был на грани реанимации.

Ирине Алферовой 70 лет. Родилась в Новосибирске. Известна ролями в картинах и сериалах "Хождение по мукам" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера", "ТАСС уполномочен заявить", "Учитель пения", "Водоворот".