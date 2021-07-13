Новости

В Петербурге осудили отца, взявшего в заложники шестерых детей 18:40
Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика США 18:36
ЦИК планирует заверить списки всех партий до конца недели 18:35
Эдельгериев: Страны могут сами определять климатическую политику 18:30
Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД Украины 18:20
Собиравшийся сбросить ребенка с 14 этажа иркутянин объяснил свой поступок 18:17
Захарова назвала дикой логику Зеленского в языковом вопросе 18:04
Ученые выяснили, распространяют ли COVID-19 бессимптомные носители 18:04
Песков прокомментировал требование ЕСПЧ по однополым бракам 17:51
Источник: "Милан" договорился с ЦСКА о трансфере Влашича 17:46
Ребенок погиб при столкновении восьми автомобилей под Воронежем 17:34
В РПЛ оценили предложение РФС по реформе чемпионата России по футболу 17:27
Зеленский не добился искомых результатов от переговоров с Меркель 17:26
Володин: Меры поддержки военнослужащих должны стать еще более эффективными 17:25
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 страдают от последствий 17:22
РФПИ ответил на сообщения СМИ о проблемах с одобрением "Спутника V" в ЕС 17:22
Минтруд разъяснил порядок пользования новым сервисом для инвалидов 17:17
Пушков: ЕСПЧ не может никого заставить признавать однополые браки 17:05
Семин назвал переход Иосифова в "Вильярреал" странной историей 16:59
"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти 16:56
Авиатрафик в июне вырос на 76% к прошлому году 16:53
Во Франции санитарные пропуска будут выписывать детям от 12 лет 16:51
Врач рассказал, что нельзя делать в аномальную жару 16:42
В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы 16:37
Вышел трейлер нового мультфильма Pixar 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
13.07.2021 18:04
Рубрика: Власть

Захарова назвала дикой логику Зеленского в языковом вопросе

Текст: Юрий Чернов

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по языковому вопросу - это проявление "дикой логики". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала сегодняшнее заявление Зеленского насчет украинизации.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

В ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" Зеленский фактически уклонился от прямого ответа на вопрос по украинизации, заявив, что эту тему лучше не поднимать. "Я считаю, в вопросе языка найти справедливость сложно. Справедливее всего не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили и работали, и говорили, и поддерживали нашу страну и наш язык", - отметил украинский президент. Зеленский, кстати, еще добавил, что "русский язык не является собственностью России".

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная", - написала Мария Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины

Главное сегодня

Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнений
В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих
Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны