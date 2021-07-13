Захарова назвала дикой логику Зеленского в языковом вопросе

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по языковому вопросу - это проявление "дикой логики". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала сегодняшнее заявление Зеленского насчет украинизации.

В ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" Зеленский фактически уклонился от прямого ответа на вопрос по украинизации, заявив, что эту тему лучше не поднимать. "Я считаю, в вопросе языка найти справедливость сложно. Справедливее всего не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили и работали, и говорили, и поддерживали нашу страну и наш язык", - отметил украинский президент. Зеленский, кстати, еще добавил, что "русский язык не является собственностью России".

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная", - написала Мария Захарова.