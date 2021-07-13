Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа

У Украины были все условия для долгосрочной работы с Россией, считает зампред Госдумы Игорь Ананских. Он оценил предложение главы ГТС Украины Сергея Макогона заключить контракт по транзиту российского газа сроком на 15 лет с объемами 45-50 млрд кубометров в год.

Как отметил Ананских, проблема украинской стороны в том, что цены на транзит постоянно повышались, и это стало невыгодно не только России, но и европейским партнерам. Поэтому появился газопровод "Северный поток", а теперь и "Северный поток-2".

Депутат сказал в беседе с RT, что с российской стороной не стоит говорить с позиции "мы требуем", кроме того, нужно, чтобы рыночные условия были интересными, иначе "никакой контракт с ГТС Украины никто не будет обсуждать".

"Почему он решил, что может диктовать условия? Что они для этого сделали? Совершенно убитая ГТС Украины, в которую вкладываются деньги, в которой были примеры неоднократные воровства", - прокомментировал Ананских предложение Макогона.