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13.07.2021 17:26
Рубрика: В мире

Зеленский не добился искомых результатов от переговоров с Меркель

Текст: Алексей Чуриков

Итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Меркель разочаровали украинского лидера. Судя по публичным заявлениям украинского главы, он так и не получил искомого результата от своей поездки в Берлин. Бравые заявления о том, что он добьется от Германии остановки строительства "Северного потока - 2" или хотя бы выторгует финансовую компенсацию, либо какие-то другие преференции для незалежной, так и остались на словах.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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После встречи с Меркель Зеленский признал, что у него и у канцлера разные взгляды на "Северный поток - 2". "Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но тем не менее я считаю, что мы привели много аргументов", - цитирует украинского президента РИА Новости. Зеленский также с заметным удивлением отметил, что встреча с Меркель была "неожиданно долгой" и продлилась более четырех часов.

Сегодня в ходе пресс-конференции форума "Украина 30. Гуманитарная политика" Зеленский фактически подтвердил, что в ходе переговоров украинская сторона поставила перед Берлином вопрос о финансовой компенсации после запуска "СП-2". Он заявил, что после введения в строй "Северного потока - 2" Украина потеряет 2 миллиарда за транзит газа и столкнется не только с дефицитом голубого топлива, но и с ростом цены на него на внутреннем рынке. "Поэтому Украина должна иметь гарантии поставок газа еще на 10-15 лет", - цитирует Зеленского портал Strana.ua.

Эту же мысль сегодня озвучил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Единственно приемлемый для нас вариант - новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", - заявил он.

Напомним, что подводя итоги визита Зеленского в Германию, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на представителей правительства ФРГ опубликовало список "требований" Киева к Берлину. В частности, отмечает издание, украинцы заявили о необходимости получения гарантий после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Эти гарантии, в представлении властей Украины выглядят по крайне мере не скромно. Для начала 2-3 миллиарда евро сразу в виде компенсации, затем кредитная линия от ЕС на сумму в 5 миллиардов евро, а в завершении и вовсе странно требование - чтобы Берлин добился от Москвы продления контракта на поставку газа через Украину еще на 10 лет.

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