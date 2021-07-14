Сегодня открывается юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

В дни фестиваля состоятся более 160 культурных проектов, а их гостями и участниками станут около пяти тысяч человек. БЕЛТА

Несмотря на пандемию и жесткое давление на организаторов и участников "Славянского базара в Витебске", XXX Международный фестиваль искусств выходит на старт сильным и помолодевшим. Все, кто приедет на музыкальный праздник, не пожалеют. Нынешний фест обещает стать одним из главных культурных событий на постсоветском пространстве.

Вот лишь несколько говорящих цифр: в дни фестиваля состоится около 160 культурных проектов, в том числе девять основных. Участниками и гостями станут свыше пяти тысяч человек из более чем 30 стран. Самая представительная делегация ожидается из Российской Федерации. В ее составе приедут более тысячи человек. Презентация ярких самобытных проектов, раскрывающих глубину российской культуры и представляющих выдающиеся творческие достижения, состоится 16 июля, в День Союзного государства, с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. А сегодня, 15 июля, Госсекретарь примет участие в торжественном открытии фестиваля.

И делу время

Не секрет, что многие поклонники искусства специально приезжают в этот день на "Славянский базар", чтобы посетить культурные проекты, проходящие под эгидой Союзного государства. За годы проведения у Дня Союзного государства сложились свои традиции, в том числе и деловые. Утром 16 июля планируется встреча Дмитрия Мезенцева с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым. Затем пройдет церемония возложения цветов на площади Победы в Витебске к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

Главное информационное событие дня, позволяющее актуализировать информацию о ходе реализации важнейших проектов в рамках Союзного государства, - традиционная пресс-конференция Государственного секретаря. В этот раз она пройдет в новом формате: пресс-подход Дмитрия Мезенцева запланирован после конференции Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи". Дискуссионная площадка "Молодежь за Союзное государство" объединит около сорока участников - представителей госорганов, общественных организаций Беларуси и России. В актуальной дискуссии примет участие и Дмитрий Мезенцев. Центральной темой станут вопросы международного и регионального сотрудничества молодежных организаций Союзного государства, перспективы активизации Российско-Белорусского союза молодежи.

Самая представительная делегация на фестивале - из России: в ее составе более тысячи человек

Представительный состав соберет еще одно важное событие дня - "круглый стол" "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы". Приветственные слова его участникам адресуют Дмитрий Мезенцев, министр информации Беларуси Владимир Перцов, представители министерств культуры Беларуси и России, директор дирекции "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий. В дискуссии примут участие именитые артисты и деятели культуры, представители общественных организаций.

Как всегда, тщательно продумана концепция вечернего концерта в Летнем амфитеатре "Союзное государство приглашает...". Из года в год его наполняют лучшие образцы творчества Беларуси и России. Нынешний форум не стал исключением: зрителей ждет теплая и проникновенная встреча под названием "Душа народа - песня". Любимые мелодии для собравшихся в зале друзей исполнят Лариса Долина, Ирина Апексимова, Диана Гурцкая, Анастасия Гладилина, Ирина Ващенко, Александр Олешко, Глеб Матвейчук, Сергей Волчков, а также лучшие хоровые коллективы союзных стран - народный хор Беларуси имени Г. И. Цитовича, русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, мужской хор "Всехсвятский" и хор Сретенского монастыря.

Витебск ждет праздника, несмотря на аномальную жару. Впрочем, самая жаркая погода во время фестивалей была зафиксирована летом 1994 года - плюс 32°С. Фото: БЕЛТА

Участие Союзного государства в "Славянском базаре" помогает реализовывать фундаментальные проекты, убежден Глеб Лапицкий:

- Концерт "Союзное государство приглашает..." - это фундаментальное вложение в развитие культуры Беларуси и России, ведь на одной сцене в песенной коллаборации в этот вечер сойдутся наши лучшие мастера искусств.

Уверен, концерт станет шикарным подарком для каждого зрителя, который будет в зале. Он покажет, что наши народы дружны и едины по духу. И композиции, и песни друг друга мы знаем, и не важно, на каком языке они исполняются.

Это надо видеть

Традиционно знаковым событием "Славянского базара" с 2002 года стало чествование лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства. Высокая награда присуждается раз в два года за значительный вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией трем лауреатам. За 2019-2020 годы высокой наградой отмечены народные артисты Беларуси - кинорежиссер высшей категории студии "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм" Анатолий Алай, художественный руководитель театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Ефремов, а также уникальный авторский коллектив в составе режиссеров Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой. С 2012 года под опекой Постоянного комитета Союзного государства находится музейный комплекс "Здравнево", занимающий важное место в культурной жизни Беларуси.

Всегда с большим ажиотажем в фестивальном Витебске проходят музейные проекты под эгидой Союзного государства. Традиционное место дислокации выставок - Художественный музей Витебска. На юбилейном форуме здесь будут презентованы сразу два интереснейших проекта, рассказала директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская:

- С 14 по 19 июля гости смогут увидеть уникальные произведения золотошвей из российского Торжка: высокохудожественные панно, многочисленные аксессуары и предметы интерьера, сувенирно-подарочную и культовую продукцию, геральдические символы, единственный в своем роде уникальный 12-метровый пояс с молитвой-оберегом "Живый в помощи Вышняго", а также дизайнерскую одежду. Примечательно, что при создании и пошиве брендовой одежды на протяжении многих лет торжокские мастерицы используют льняные ткани, произведенные на Оршанском льнокомбинате в Беларуси. Этот проект очень ждали еще на прошлом фестивале. Однако из-за эпидситуации тогда привезти выставку, к сожалению, не удалось.

С неменьшим предвкушением поклонники фестиваля ждут выставку "Золотая хохлома - душа России". Самобытный русский народный промысел, развивающийся в Семенове Нижегородской области, вот уже более ста лет не перестает поражать мир красотой своего искусства. Местные мастера бережно хранят многовековые технологии. Вкупе с применением натуральных высококачественных материалов, высочайшим уровнем исполнения это способствует появлению новых впечатляющих шедевров данного промысла.