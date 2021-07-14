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14.07.2021 11:43
Рубрика: Общество

70 студентов из 14 стран получили диплом русистов в Институте Пушкина

Текст: Елена Кухтенкова
Преподавателей русского языка в мире стало больше: 70 иностранных выпускников Института Пушкина получили дипломы. Это представители 14 государств - Азербайджана, Бразилии, Вьетнама, Венгрии, Ирана, Китая, Мали, Молдовы, Румынии, Польши, Сербии, Турции, Украины и Южной Кореи, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ректор вуза Маргарита Русецкая отметила, что подготовка преподавательских кадров для обучения русскому языку - одна из задач, для которых и создавался Институт Пушкина 55 лет назад.

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Наши выпускники работают по всему миру, это международная элита русистики. Надеюсь, новое поколение преподавателей будет таким же успешным, энергичным, творческим, увлекая и мотивируя своих учеников на изучение русского языка. Мы, в свою очередь, стремимся предоставлять нашим студентам все больше возможностей, расширяем перечень образовательных программ".

Обладатель красного диплома - Вукашин Гаврич из Сербии - в России уже пять лет. Он год учился на подготовительном факультете и четыре года на филологическом факультете на бакалавриате. По словам выпускника, в России он получил не только востребованное в его стране образование, но и нашел верных друзей.

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