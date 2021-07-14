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14.07.2021 20:29
Рубрика: Происшествия

Адвокат Маршани заключен под домашний арест по делу об обмане клиента

Текст: Иван Петров

Известный адвокат Тимур Маршани по решению Кунцевского суда Москвы заключен под домашний арест. Он проходит по уголовному делу об обмане одного из своих клиентов.

Фото: iStock
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"Маршани Тимур Захарович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Постановлением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней - до 31 августа 2021 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении адвоката Маршани было возбуждено после того, как на одном из судебных заседаний женщина, чьи интересы он представлял, возмутилась решением судьи. Дама заявила, что заплатила за "правильный", по ее словам, вердикт. Но суд не поддержал ее исковые требования. Дело касалось взыскания долга с женщины.

После этого судья обратился в ФСБ по поводу странного поведения одного из участников. А в спецслужбе уже выяснили, что деньги женщина, оказывается, заплатила не судье, а адвокату, который пообещал их передать представителю Фемиды. Хотя делать этого не собирался. Видимо, рассчитывал, что решение суда и так будет в пользу его клиентки. Но ошибся.

Согласно версии следствия, адвокат пообещал клиентке положительный исход дела в суде за 20 млн рублей.

Адвокат Маршани защищал людей по ряду громких дел, связанных с резонансными ДТП и медициной.

Происшествия Правосудие Суд

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