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14.07.2021 05:01
Рубрика: Экономика

Аналитики рассказали, как россияне выбирают кредиты

Текст: Евгения Думанская
Почти половина россиян, желающих взять кредит, рассматривает предложения от нескольких разных организаций. Как показало исследование аналитического центра НАФИ, имеющееся в распоряжении "Российской газеты", так поступают 48% потенциальных заемщиков.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

При этом 12% россиян рассказали, что рассматривают несколько предложений от одной кредитной организации, а 24% ориентируются на один вариант предложения, который получили изначально.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
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Самыми любознательными оказались потенциальные заемщики, желающие купить в кредит недвижимость или автомобиль - среди них 63% и 61% соответственно сравнивали предложения от разных кредитных организаций.

Решающим фактором для принятия решения чаще всего становится консультация сотрудника банка - такой ответ дали 31% респондентов. Для 24% важнее всего информация о продукте, которую они нашли в интернете, 23% ориентируются на сведения, представленные в отделении банка.

Собственный опыт помогает принять решение 16% заемщиков, а 13% прислушиваются к мнению друзей или знакомых, которые не работают в финансовой сфере. Советам сотрудников финансовой сферы доверяют лишь 6% опрошенных.

Как отметили в НАФИ, выбор источников информации зависит от места проживания, пола и возраста. Так, респонденты старше 60 лет менее склонны доверять информации о кредитном продукте из интернета - в этой возрастной группе сведениями из сети пользуются только 10% при среднем показателе в 24%. Сельские жители чаще ориентируются на собственный опыт общения с кредитными организациями, а горожане больше доверяют банковским консультантам.

Фото: iStock
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"Ранее проведенное НАФИ масштабное исследование лояльности банковских клиентов "NPS 2020" показало, что уровень лояльности к банкам среди заемщиков находится в негативной зоне - особенно у пользователей целевых кредитов и ипотечных клиентов. Поэтому ожидать успешных повторных продаж кредитных продуктов текущим или бывшим заемщикам могут далеко не все банки", - отметил заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Опрос проводится в 85 субъектах РФ в марте и апреле текущего года, объем выборки составил 10 000 человек.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Соцсфера Социология

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