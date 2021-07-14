Аналитики рассказали, как россияне выбирают кредиты

Почти половина россиян, желающих взять кредит, рассматривает предложения от нескольких разных организаций. Как показало исследование аналитического центра НАФИ, имеющееся в распоряжении "Российской газеты", так поступают 48% потенциальных заемщиков.

При этом 12% россиян рассказали, что рассматривают несколько предложений от одной кредитной организации, а 24% ориентируются на один вариант предложения, который получили изначально.

Самыми любознательными оказались потенциальные заемщики, желающие купить в кредит недвижимость или автомобиль - среди них 63% и 61% соответственно сравнивали предложения от разных кредитных организаций.

Решающим фактором для принятия решения чаще всего становится консультация сотрудника банка - такой ответ дали 31% респондентов. Для 24% важнее всего информация о продукте, которую они нашли в интернете, 23% ориентируются на сведения, представленные в отделении банка.

Собственный опыт помогает принять решение 16% заемщиков, а 13% прислушиваются к мнению друзей или знакомых, которые не работают в финансовой сфере. Советам сотрудников финансовой сферы доверяют лишь 6% опрошенных.

Как отметили в НАФИ, выбор источников информации зависит от места проживания, пола и возраста. Так, респонденты старше 60 лет менее склонны доверять информации о кредитном продукте из интернета - в этой возрастной группе сведениями из сети пользуются только 10% при среднем показателе в 24%. Сельские жители чаще ориентируются на собственный опыт общения с кредитными организациями, а горожане больше доверяют банковским консультантам.

"Ранее проведенное НАФИ масштабное исследование лояльности банковских клиентов "NPS 2020" показало, что уровень лояльности к банкам среди заемщиков находится в негативной зоне - особенно у пользователей целевых кредитов и ипотечных клиентов. Поэтому ожидать успешных повторных продаж кредитных продуктов текущим или бывшим заемщикам могут далеко не все банки", - отметил заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Опрос проводится в 85 субъектах РФ в марте и апреле текущего года, объем выборки составил 10 000 человек.