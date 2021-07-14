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Текст:   Марина Трубилина 
18:44 14.07.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Цены на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры. Обсуждение правового статуса таких помещений резко увеличило спрос на них.
Инвесторы чаще всего приспосабливают здания под апарт-отели и гостиницы. Фото: Reuters Инвесторы чаще всего приспосабливают здания под апарт-отели и гостиницы. Фото: Reuters
Инвесторы чаще всего приспосабливают здания под апарт-отели и гостиницы. Фото: Reuters

В столице и Подмосковье цены на апартаменты только за последнее полугодие выросли более чем на 25%, за год - на 38%, говорит замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. Квартиры, для сравнения, подорожали за тот же период на 25-35%.

Фото: Gettyimages
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"На фоне обсуждения правового статуса апартаментов и возможного приравнивания их к жилью спрос на такой формат недвижимости вырос на 42%, поскольку апартаменты дешевле аналогичных по параметрам квартир на 15-20%. В случае изменения их правового статуса выгода будет ощутима", - говорит Кочетков. Кроме того, сокращается предложение. За первые два квартала нынешнего года оно снизилось на 33%, за год - на 46%.

Экспозиция квартир за год сократилась на 16-31%. Сейчас апартаменты - это около 20% предложений столичного рынка жилой недвижимости, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Кирилл Голышев. При этом 44% предложений апартаментов представлены в бизнес-классе, 33% - в премиум-классе, 18% приходится на комфорт-класс и всего 5% - на элитный сегмент. Апартаменты интересуют не только будущих жителей, но и инвесторов. Так, по данным Colliers, в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2021 года наибольшим интересом у инвесторов пользовались земельные участки под жилье и строительство апартаментов - совокупно туда было инвестировано порядка 1,05 млрд долларов из общего объема инвестиций в недвижимость в 1,4 млрд долларов. Более половины объема инвестиций в существующие активы (52%, или 176 млн долларов) сформировали объекты, приобретенные для дальнейшей реконструкции под разные цели. Самыми популярные варианты - приспособление их под апарт-отели (40%) и гостиницы (17%).

"Цены на апартаменты увеличились из-за того, что в правительстве говорили о возможности перевода их в статус квартир. Этот вид жилья до сих пор остается "горячим товаром", и его инвестиционные перспективы будут по итогам этого года на 30% выше, чем у квартир", - говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

В законопроекте об апартаментах, который был весной внесен в Госдуму, пока не определена судьба уже существующих строений - речь идет лишь об апартаментах, которые будут построены в будущем. Это одна из основных претензий к документу со стороны экспертного сообщества, которую предполагается разрешить в ходе обсуждения ко второму чтению. Как отмечалось в заключении на законопроект думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, оценочно к концу 2019 года в России насчитывалось 5-7 млн кв. м апартаментов, преимущественно в городах-миллионниках.

В России насчитывается минимум 5-7 млн кв. м апартаментов, в основном в городах-миллионниках 

Минстрой еще в конце мая внес в правительство проект официального отзыва на законопроект, в котором предлагается поддержать его при условии доработки ко второму чтению. Однако на странице законопроекта в Госдуме официального отзыва правительства пока нет.