Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Цены на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры. Обсуждение правового статуса таких помещений резко увеличило спрос на них.

В столице и Подмосковье цены на апартаменты только за последнее полугодие выросли более чем на 25%, за год - на 38%, говорит замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. Квартиры, для сравнения, подорожали за тот же период на 25-35%.

"На фоне обсуждения правового статуса апартаментов и возможного приравнивания их к жилью спрос на такой формат недвижимости вырос на 42%, поскольку апартаменты дешевле аналогичных по параметрам квартир на 15-20%. В случае изменения их правового статуса выгода будет ощутима", - говорит Кочетков. Кроме того, сокращается предложение. За первые два квартала нынешнего года оно снизилось на 33%, за год - на 46%.

Экспозиция квартир за год сократилась на 16-31%. Сейчас апартаменты - это около 20% предложений столичного рынка жилой недвижимости, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Кирилл Голышев. При этом 44% предложений апартаментов представлены в бизнес-классе, 33% - в премиум-классе, 18% приходится на комфорт-класс и всего 5% - на элитный сегмент. Апартаменты интересуют не только будущих жителей, но и инвесторов. Так, по данным Colliers, в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2021 года наибольшим интересом у инвесторов пользовались земельные участки под жилье и строительство апартаментов - совокупно туда было инвестировано порядка 1,05 млрд долларов из общего объема инвестиций в недвижимость в 1,4 млрд долларов. Более половины объема инвестиций в существующие активы (52%, или 176 млн долларов) сформировали объекты, приобретенные для дальнейшей реконструкции под разные цели. Самыми популярные варианты - приспособление их под апарт-отели (40%) и гостиницы (17%).

"Цены на апартаменты увеличились из-за того, что в правительстве говорили о возможности перевода их в статус квартир. Этот вид жилья до сих пор остается "горячим товаром", и его инвестиционные перспективы будут по итогам этого года на 30% выше, чем у квартир", - говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

В законопроекте об апартаментах, который был весной внесен в Госдуму, пока не определена судьба уже существующих строений - речь идет лишь об апартаментах, которые будут построены в будущем. Это одна из основных претензий к документу со стороны экспертного сообщества, которую предполагается разрешить в ходе обсуждения ко второму чтению. Как отмечалось в заключении на законопроект думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, оценочно к концу 2019 года в России насчитывалось 5-7 млн кв. м апартаментов, преимущественно в городах-миллионниках.

В России насчитывается минимум 5-7 млн кв. м апартаментов, в основном в городах-миллионниках

Минстрой еще в конце мая внес в правительство проект официального отзыва на законопроект, в котором предлагается поддержать его при условии доработки ко второму чтению. Однако на странице законопроекта в Госдуме официального отзыва правительства пока нет.