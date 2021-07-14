Apple представила внешний магнитный аккумулятор для iPhone 12

Фото: apple.com
Компания Apple представила внешний аккумулятор для линейки iPhone 12, который крепится к устройству с помощью магнита. Устройство получило название MagSafe Battery Pack и стоит 9490 рублей.
Девайс совместим с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и пока доступен для покупки в официальном онлайн-магазине Apple. Стоимость устройства в штатах 99 долларов. Его можно заказать уже сейчас и тогда гаджет доставят 20 июля.
В России MagSafe Battery Pack купить пока нельзя.