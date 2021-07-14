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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Вы будете удивлены тому, что ваши идеи могут прийти в голову большому количеству людей.

Телец

Вам будет сложно справляться со страстями, однако постарайтесь поспешать медленно, тогда у вас будет время для маневра.

Близнецы

Вы способны точно формулировать советы, окружающим будет легко ими воспользоваться.

Рак

Многие из вас смогут воспользоваться помощью со стороны, если сумеют предложить партнерам выгодные условия.

Лев

Умение видеть выгоду избавит вас от лишних обсуждений того, что вы собираетесь сделать.

Дева

Ваши попытки выдать желаемое за действительное будут развеяны столкновением с суровой реальностью.

Весы

Вы будете открыты экспериментам, они приведут не к тому, на что вы рассчитывали.

Скорпион

Вы сможете реализовать даже самые невероятные идеи. Важно, чтобы они оказались полезными не только для вас.

Стрелец

Сейчас ваши цели могут оказаться неосуществимыми по причинам, которые будут для вас неочевидными.

Козерог

В первую очередь вы думаете о собственном благополучии, а проблемы других кажутся вам незначительными.

Водолей

Ваши самые заветные желания сбудутся, но не принесут ожидаемой радости. Возможно, надо было их точнее формулировать.

Рыбы

Вам удастся отлынивать от любой работы, ведь найдутся те, кто захочет поработать вместо вас с целью приработка.

Общество Ежедневник Гороскоп

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