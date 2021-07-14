Экономика
14.07.2021 17:10
Союз. Беларусь-Россия - № 27(991)

Посол Беларуси рассказал о планах по расширению географии полетов "Белавиа"

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко в интервью РИА Новости рассказал о планах расширения географии полетов авиакомпании "Белавиа".
Фото: Александр Корольков Фото: Александр Корольков
Александр Корольков

"Безусловно, мы заинтересованы в увеличении объемов авиасообщения с Российской Федерацией, - подчеркнул Владимир Семашко. - Активно обсуждаем варианты увеличения числа рейсов из Беларуси в российские города. Авиакомпания "Белавиа" прорабатывает открытие регулярных рейсов в Минеральные Воды и Анапу, возобновление полетов в Сочи и Краснодар.

Фото: РИА Новости
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Ряд российских авиакомпаний также увеличили количество своих рейсов в Беларусь. Так, с 10 июня "Аэрофлот" увеличил частоту полетов из Москвы в Минск с пяти до 10 рейсов в неделю; "ЮТэйр" увеличил количество рейсов в Минск до трех в неделю (из Самары, Санкт-Петербурга, Калининграда); авиакомпания Nordwind выполняет рейсы из Калининграда в Минск два раза в неделю".

Посол выразил надежду, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет поддержку в непростой ситуации, сложившейся для национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран.

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