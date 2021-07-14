Экспорт белорусского сливочного масла и сухого молока в Ярославскую область планируется организовать через площадку Белорусской универсальной товарной биржи.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи представительной делегации деловых кругов Ярославской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В частности, руководство одного из ведущих производителей кисломолочных продуктов и мороженого Ярославской области выразило заинтересованность в закупке в Беларуси крупных объемов сливочного масла и сухого обезжиренного молока на биржевых торгах для удовлетворения потребностей предприятия в высококачественном сырье.

По словам заместителя председателя правления БУТБ Алексея Мацевило, в этом году биржевой экспорт сливочного масла в Россию растет рекордными темпами. По результатам полугодия поставки увеличились более чем в шесть раз, причем и в натуральном, и в стоимостном выражении.

"Бренд "Сделано в Беларуси" способствует продажам, и спрос со стороны российских покупателей сейчас очень высокий", - отметил представитель Белорусской универсальной товарной биржи.