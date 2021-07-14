Будет ли искусственный интеллект выносить судебные вердикты

В Общественной палате РФ предложили привлечь искусственный интеллект (ИИ) к оказанию бесплатной юридической помощи для населения. А в судах уже действует автоматизированное распределение дел. Служители Фемиды признают, что эта тенденция будет только набирать обороты. Но возможно ли перейти к следующему шагу - машинному правосудию? Способен ли искусственный интеллект выносить судебные вердикты и заменит ли когда-нибудь виртуальный судья реального? Об этом корреспондент "РГ" побеседовал с судьей Судебной коллегии по уголовным делам Южного окружного военного суда Вячеславом Корсаковым.

Возможно ли загрузить в машину кодексы, ввести данные по делу и получить готовый вердикт?

Вячеслав Корсаков: Маловероятно. Во-первых, право - это живая, постоянно развивающаяся материя, которая оперирует такими нравственными категориями, как справедливость, гуманизм, дух закона, внутренняя убежденность, которые невозможно заложить в машину. Во-вторых, мне сложно представить, как компьютерная программа во время процесса будет следить за фабулой дела и нюансами доказательств. Например, два года назад мы рассматривали дело о захвате террористами Буденновска. Двое подсудимых предоставили, казалось бы, железное алиби. Около 30 свидетелей подтвердили, что во время событий в Буденновске оба находились в другом селе. В качестве доказательства защита даже предъявила фотографию со дня рождения, на котором присутствовали подсудимые. Но я обратил внимание на большой спелый арбуз, который попал в кадр. Начал расспрашивать, где удалось найти такой арбуз в июне. Подсудимые занервничали и тактика защиты начала рушиться. Сможет ли ИИ уловить подобные детали?

Или вот еще пример. Несовершеннолетнего обвинили в участии в террористической организации. Парень из приличной семьи, однако бросил школу, замкнулся в себе, проводил много времени в интернете и познакомился в соцсетях с вербовщиками, которые как раз ищут одиноких проблемных подростков. В режиме онлайн он дал присягу на верность запрещенному в России террористическому сообществу ИГИЛ, и его задержали. После тщательного изучения личности подсудимого, мотивов и последствий совершенного деяния преступление было переквалифицировано как покушение на вступление в террористическую организацию. Подсудимого отправили в воспитательную колонию. А какой вердикт вынес бы ИИ? Вполне возможно, что он по формальным признакам приговорил бы парня как уже сформировавшегося террориста к отбыванию срока в исправительной колонии. Но в некоторых случаях использовать искусственный интеллект под контролем человека вполне реально.

В каких именно?

Вячеслав Корсаков: На него можно возложить решение технических задач. Например, ведение логистики судебных процессов, когда нужно собрать в одно время в одном месте адвокатов, обвинителей, подсудимых, потерпевших, представителей сторон, свидетелей и экспертов, причем нередко из разных регионов. Продвинутые технологии пригодятся при ведении аудио- и текстового протокола судебного заседания. У нас, например, есть протоколы на 3000 листов. И пока их ведут секретари судебного заседания. Также ИИ может выступать на процессе в качестве переводчика, он окажется полезен при организации судебных видеоконференций и удостоверении личности их участников. Такая помощь была бы весьма кстати, когда мы допрашивали специалиста из Японии по делу ростовской ячейки запрещенной в России секты "Аум cинрикё".

Специальные компьютерные программы могут анализировать судебную практику и законодательство, выявлять всевозможные коллизии, пробелы и противоречия и снижать количество судебных ошибок. Например, две трети судебных ошибок связаны с вопросами назначения наказаний. Учет всех возможных смягчающих и отягчающих обстоятельств настолько сложен, что специалисты называют эту сферу юридической математикой. ИИ пригодился бы и в досудебной медиации, где машина просчитывала бы процентную вероятность выигрыша процесса и показывала, стоит ли вообще обращаться в суд. Кстати, в качестве эксперимента искусственный интеллект уже подключен к трем участкам мировых судей в Белгородской области. Компьютерная программа помогает судьям выносить судебные приказы. Она проверяет реквизиты и готовит необходимые документы. Компьютеру доверяют работу с делами о взыскании транспортного, земельного и имущественного налогов.

А что показывает современный зарубежный опыт? Ведь в Китае уже используются онлайн-суды.

Вячеслав Корсаков: Да, например, интернет-суд Пекина тоже создает юридические документы для судей. На основании собранных данных ИИ формирует шаблоны, которые судьи используют при рассмотрении отдельных дел. Это значительно ускоряет процесс вынесения решения и делает судебное разбирательство более последовательным. Но окончательное решение все же принимает человек. А американские разработчики создали программу, которая автоматически формирует иски об обжаловании судебных штрафов. Ей воспользовались около 220 тысяч человек, и примерно 160 тысяч выиграли судебные процессы. Во многих странах активно действуют электронные адвокаты. Все это свидетельствует о том, что в будущем большинство исковых заявлений станет поступать в суды в автоматическом режиме. И если не противопоставить им ИИ судебной системы, судьи с таким потоком просто не справятся физически.

Но не создаст ли использование ИИ в судах проблему безработных юристов?

Вячеслав Корсаков: Мы не высвобождаем специалистов, а лишь разгружаем их. На самом деле в судах очень много механической работы. Если часть ее возьмет на себя ИИ, секретари и помощники судей смогут сосредоточиться на решении более важных вопросов. Поэтому совместная работа в судебном процессе человеческого разума и компьютерной программы будет наилучшим вариантом.

Если пофантазировать, до какой степени может дойти в будущем такая комбинированная работа?

Вячеслав Корсаков: Можно, например, предположить, что в далеком будущем судебный процесс значительно упростится, потому что техника позволит со 100-процентной точностью определять, когда человек лжет. Речь идет не о полиграфе, а о более совершенной психофизиологической экспертизе. Но в любом случае окончательный вердикт должен выносить человек.

Комментарий

Человеку нужен человек

Сергей Гришин, судья Судебной коллегии по административным делам, кандидат юридических наук

- Внедрять искусственный интеллект следует не только в суде, но и во всех структурах, так или иначе связанных с судебным процессом, начиная от следственных изоляторов и заканчивая адвокатурой, чтобы действовала общая система.

Уже сейчас возможно применять искусственный интеллект при работе с судебными приказами. Речь идет о стадии судебного производства, когда стороны не вызываются на процесс и разбирательство не проводится. Но полностью заменить живого судью машинное правосудие, конечно, не сможет.

Как не бывает абсолютно одинаковых людей, так нет и одинаковых судебных дел.

В каждом имеются свои нюансы, которые машина может не заметить. Только живой судья, обладающий необходимыми морально-этическими качествами и жизненным опытом, сможет провести судебное заседание, вовремя задать правильные вопросы и, исходя из своих убеждений, принять обоснованное и мотивированное решение.

Да, искусственный интеллект упрощает судебное производство. Но не нужно забывать, что есть преступники, способные обмануть машину.

К тому же люди часто обращаются в суд, чтобы высказаться о своей боли и объяснить, как с ними несправедливо обошлись. Для этого им нужна не машина, а человек в судейской мантии.