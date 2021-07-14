Будет ли кризис на нефтяном рынке из-за провала переговоров ОПЕК+

Неудачные переговоры ОПЕК+, прошедшие в начале июля, могут вызвать не обвал нефтяных котировок, как весной 2020 года, а, наоборот, их сильный рост, хоть и в краткосрочном периоде.

Показательно, что на безрезультатную встречу участников альянса нефть отреагировала весьма вяло, котировки в моменте опустились на 6%, после чего возобновили рост и сейчас уже вернулись к значениям выше 75 долларов за баррель.

Все дело в том, что, если страны - участницы сделки не договорятся, сделка о сокращении добычи сохранится в действующих параметрах, что будет означать отсутствие увеличения производства участниками ОПЕК+ с августа. Учитывая растущий спрос и снижение запасов в нефтехранилищах, это приведет к увеличению искусственного дефицита нефти - росту котировок барреля, подорожанию топлива во всем мире и увеличению инфляции.

В России резкий рост цен на нефть может привести к топливному кризису - подорожанию бензина как в рознице, так и в опте. Для отечественных нефтеперерабатывающих производств разница между доходностью экспорта и внутреннего рынка компенсируется демпфирующим механизмом. По словам главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, сейчас она составляет около 18 рублей за литр бензина. Однако с ростом цен растет и некомпенсируемая демпфером часть - сейчас это более пяти рублей за литр. Это создает давление на рынок, считает эксперт.

Возможны и другие последствия. Например, резкий рост котировок даст дополнительный стимул для расширения нефтедобычи в США, Канаде и других странах, не входящих в сделку ОПЕК+. Уже при сегодняшних ценах на нефть количество действующих буровых установок в США достигло уровня конца апреля 2020 года. Добыча в стране пока неустойчива, но медленно растет, с февраля производство увеличилось почти на 500 тысяч баррелей в сутки, до 11,3 млн баррелей в день. Если нефть из США опять начнет вытеснять страны ОПЕК+ с рынков сбыта, то альянсу придется принимать встречные меры. Чем это может закончиться, известно: развал сделки, ценовые войны и стремительное падение котировок в дальнейшем.

Несмотря на разницу подходов к будущему сделки ее лидеров - России и Саудовской Аравии, страны готовы к компромиссу. Камнем преткновения на июльской встрече стала позиция ОАЭ, они требуют пересмотра для себя базового уровня добычи, от которого рассчитывается сокращение. Проще говоря, увеличения производства приблизительно на 500 тысяч баррелей в сутки, объясняя это тем, что в 2019-2020 годах добыча в стране выросла, а сокращение отсчитывается от уровня октября 2018 года. По некоторым оценкам,

ОАЭ больше всех стран ОПЕК+ снизили производство - на 29%. Для сравнения, Саудовская Аравия - на 18%, а Россия - всего на 9%.

Но договариваться все же придется, считают аналитики. Они сходятся, что развал сделки ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ маловероятен. Бюджеты стран-участниц сильно зависят от цен на нефть, поэтому они заинтересованы в установлении приемлемой высокой цены и низкой волатильности, считает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.